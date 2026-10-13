Reprodução Daniel Vorcaro e Kassio Nunes Marques, que nega qualquer relação com o ex-banqueiro

Mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master revelam que um funcionário, identificado como Michel, relatou ter cedido um quarto para um “ministro com 5 meninas” durante uma festa realizada no triplex do empresário, em São Paulo, em 28 de fevereiro de 2025. Dias depois, uma mulher que levou convidadas ao evento cobrou R$ 10 mil e afirmou que uma delas havia ficado com “Kassio”. As informações foram divulgadas pelo UOL.

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Ainda segundo apurado, investigadores da Polícia Federal (PF) e do Supremo Tribunal Federal (STF) interpretam os diálogos como possíveis referências ao ministro Kassio Nunes Marques, integrante do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, as conversas não confirmam que ele tenha participado da festa.

Segundo mensagens, Vorcaro acompanhou a festa à distância e recebeu atualizações de Michael ao longo da noite.

Às 20h56, o funcionário informou ao empresário que havia disponibilizado um quarto para um dos convidados.

“Emprestei quarto do lado para ministro com 5 meninas. Liguei para pedi autorização mais senhor não viu [sic]”, escreveu.

Mais tarde, às 22h58, o funcionário voltou a mencionar o convidado.

“Ministro tá sem pressa nenhuma de ir embora acabou de fala que está renovando para começa tudo novamente [sic]”, relatou.

Às 23h17, Michael informou: “Indo embora ele”.

Em outra conversa, com um contato identificado como Luiz Rennó, Vorcaro também fez referência à presença de um ministro no evento: “Eu fazendo graça pra ministro em SP”.

Festa de R$ 62,3 mil com celulares recolhidos

As mensagens mostram que o empresário contratou um chef de cozinha para preparar um churrasco destinado a um grupo inicialmente estimado em 15 pessoas, ainda segundo o UOL. Um relatório de despesas registra gastos de R$ 62,3 mil com alimentos, bebidas, insumos e equipe responsável pelo evento.

Vorcaro também orientou o recolhimento dos celulares das mulheres convidadas. Às 14h25, ao ser questionado sobre a retirada dos aparelhos, Michael respondeu: “Claro”.

Convidada ficou com ‘Kassio’

Em 7 de março de 2025, uma mulher identificada como Rayanna, responsável por intermediar a presença de convidadas na festa, procurou Vorcaro para cobrar o pagamento de uma delas.

“A minha amiga lá aquele dia! Deu certo né?”, perguntou.

Na sequência, afirmou: “Ela disse que ficou com o kassio” e “Ela tá me cobrando aqui”.

Vorcaro pediu os dados para pagamento. Rayanna informou que o valor era de R$ 10 mil e reiterou que a amiga havia ficado com a pessoa mencionada.





Os diálogos não esclarecem se houve transferência do dinheiro nem comprovam que o “Kassio” citado seja o ministro Nunes Marques.

Ministro nega relação com ex-banqueiro

Questinado, Nunes Marques afirmou que nunca votou a favor de Daniel Vorcaro e que deu voto pela manutenção da prisão do ex-banqueiro.

O ministro declarou ainda que nunca trocou mensagens com Vorcaro, não fez pedidos ao empresário e também nunca autorizou ninguém a falar em nome dele. Por isso, não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros.