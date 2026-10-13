Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu Somente Trilha das Cataratas está aberta no lado brasileiro do parque

Após fortes chuvas intensificadas pelo episódio excepcional de El Niño, autoridades argentinas fecharam o acesso turístico das Cataratas do Iguaçu nesta segunda (12), pelo risco de o rio transbordar sob as estruturas do parque. O l ado brasileiro fechou as passarelas no domingo (11).

Conforme o The Guardian, a medida foi tomada no Parque Nacional Iguazú após o volume de água alcançar, seis vezes acima da vazão normal. Em seguida, comunicaram que a área seria reaberta nesta terça (13), o que foi efetivamente feito.

Não há informações sobre eventuais novas restrições às passarelas turísticas. Conforme comunicado do Governo da Argentina , ainda em agosto, as passarelas que levam àdo lado argentino foram retiradas, enquanto o resto do parque permanece aberto.





Restrições no lado brasileiro

Por nota, o Parque Nacional do Iguaçu informou que também adotou medidas de segurança diante da elevação do nível do rio. A vazão chegou a 10,5 milhões de litros de água por segundo em Foz do Iguaçu (PR) nesta terça-feira (13), após se aproximar dos 12 milhões na segunda (12).

Com isso, o protocolo de segurança foi iniciado. A passarela das Cataratas foi fechada no domingo (11), e as grades da estrutura foram retiradas para permitir a passagem da água na segunda (12), similar ao que fez o lado argentino, ainda em agosto.

Além da passarela, estão interditados o Espaço Naipi, o Circuito São João, o Espaço Usina, o Caminho do Poço Preto e a Trilha da Canfístula. O Caminho das Bananeiras já estava fechado para obras, e a Trilha das Cataratas permanece aberta.

A reabertura depende da redução da vazão, que é monitorada com frequência pelas equipes da concessionária e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Como funciona o protocolo de segurança ?