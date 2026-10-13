Após fortes chuvas intensificadas pelo episódio excepcional de El Niño, autoridades argentinas fecharam o acesso turístico das Cataratas do Iguaçu nesta segunda (12), pelo risco de o rio transbordar sob as estruturas do parque. O l ado brasileiro fechou as passarelas no domingo (11).Conforme o The Guardian, a medida foi tomada no Parque Nacional Iguazú após o volume de água alcançar 12 milhões de litros por segundo, seis vezes acima da vazão normal. Em seguida, comunicaram que a área seria reaberta nesta terça (13), o que foi efetivamente feito.Não há informações sobre eventuais novas restrições às passarelas turísticas. Conforme comunicado do Governo da Argentina , ainda em agosto, as passarelas que levam à Garganta do Diabo do lado argentino foram retiradas, enquanto o resto do parque permanece aberto.
Restrições no lado brasileiro
Por nota, o Parque Nacional do Iguaçu informou que também adotou medidas de segurança diante da elevação do nível do rio. A vazão chegou a 10,5 milhões de litros de água por segundo em Foz do Iguaçu (PR) nesta terça-feira (13), após se aproximar dos 12 milhões na segunda (12).
Com isso, o protocolo de segurança foi iniciado. A passarela das Cataratas foi fechada no domingo (11), e as grades da estrutura foram retiradas para permitir a passagem da água na segunda (12), similar ao que fez o lado argentino, ainda em agosto.
Além da passarela, estão interditados o Espaço Naipi, o Circuito São João, o Espaço Usina, o Caminho do Poço Preto e a Trilha da Canfístula. O Caminho das Bananeiras já estava fechado para obras, e a Trilha das Cataratas permanece aberta.
A reabertura depende da redução da vazão, que é monitorada com frequência pelas equipes da concessionária e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Como funciona o protocolo de segurança ?
- Monitoramento da vazão: as equipes técnicas acompanham diariamente o volume do Rio Iguaçu. Em situações de vazão elevada, o monitoramento passa a ser realizado a cada hora.
- Interdição da passarela: quando a vazão ultrapassa 8,5 milhões de litros por segundo e apresenta tendência de aumento, a passarela das Cataratas é fechada preventivamente à visitação.
- Retirada das grades: quando a vazão está entre 9 milhões e 12 milhões de litros por segundo, com tendência de alta, as grades da passarela são retiradas para garantir a livre passagem da água.
- Reabertura da passarela: A reabertura da passarela depende de a vazão atingir, no mínimo, 8,5 milhões de litros por segundo, além da avaliação da equipe técnica e da autorização de um engenheiro especializado.