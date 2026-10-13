Reprodução / Vaticano Papa Leão XIV

O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão, após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo nesta terça-feira (13). O procedimento foi realizado no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália.

A operação foi concluída com sucesso e, segundo as informações divulgadas, ocorreu sem complicações. Após a cirurgia, o pontífice, de 71 anos, foi encaminhado ao quarto para iniciar o período de recuperação.

A lesão estava localizada na parte inferior do pulmão direito. A análise do tecido retirado durante o procedimento permitiu identificar o tipo de tumor.

Cirurgia foi realizada em Roma

O procedimento foi conduzido pela equipe médica do Hospital Gemelli, instituição que atende integrantes do Vaticano. A cirurgia durou aproximadamente 90 minutos, conforme informações divulgadas pela imprensa internacional.

O nódulo havia sido identificado durante exames médicos realizados anteriormente. Após a avaliação, os médicos recomendaram a retirada da lesão.

A expectativa é que Leão XIV permaneça internado por aproximadamente uma semana, período necessário para acompanhar sua evolução clínica e a recuperação após a intervenção.

Em razão do procedimento e do período de recuperação, o pontífice cancelou seus compromissos públicos até 20 de outubro.

Durante a internação, a expectativa é que ele continue acompanhando, dentro do possível, as atividades administrativas da Igreja Católica.

A cirurgia representa um importante episódio relacionado à saúde do papa desde o início de seu pontificado, em maio de 2025.



