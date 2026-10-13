Reprodução Delação de Vorcaro trava em meio à crise no STF

Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, prestará novo depoimento à Polícia Federal (PF) na quinta-feira (15). O interrogatório será realizado por videoconferência e terá como foco a negociação de compra e venda do Master pelo Banco de Brasília (BRB), instituição pública do Distrito Federal.

Segundo a CNN Brasil, os investigadores apuram suspeitas de fraude na aquisição de carteiras de crédito avaliadas em R$ 12 bilhões e de pagamento de propina ao então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. As suspeitas fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero.

De acordo com a apuração da PF, mensagens encontradas no celular de Vorcaro indicariam uma suposta contrapartida de R$ 150 milhões, relacionada a seis imóveis de luxo em Brasília e em São Paulo. As suspeitas ainda são objeto de investigação e não representam, por si só, uma condenação dos envolvidos.

Detalhes da negociação

O depoimento busca esclarecer detalhes da negociação entre o Banco Master e o BRB, incluindo a compra de carteiras de crédito e as circunstâncias das operações investigadas.

A PF aponta indícios de irregularidades na aquisição de cartas de crédito pelo banco público. Os investigadores também apuram se houve vantagens indevidas destinadas a Paulo Henrique Costa, que comandava o BRB à época dos fatos.

A oitiva estava prevista anteriormente, mas foi adiada duas vezes. Segundo a CNN Brasil, a defesa de Vorcaro alegou que não tinha tido acesso aos autos do processo e, por isso, não conseguiria preparar adequadamente o ex-banqueiro para responder às perguntas dos investigadores.

Quem é Paulo Henrique Costa e qual é a relação com o caso?

Paulo Henrique Costa presidia o BRB durante o período das operações investigadas. Ele foi alvo de buscas em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero, que também levou à primeira prisão de Vorcaro.

Após ouvir o ex-controlador do Master, a Polícia Federal pretende colher o depoimento de Costa. Contudo, até a publicação das informações da CNN Brasil não havia data definida para essa oitiva.

A investigação busca esclarecer a participação de cada envolvido nas operações e verificar se houve irregularidades na negociação entre as instituições financeiras.





Vorcaro está preso em Brasília

Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025 e solto 12 dias depois. Em março de 2026, teve a prisão preventiva decretada novamente quando tentava fugir para Dubai.

O ex-banqueiro está custodiado na Papudinha, ala do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O novo depoimento à PF integra as investigações sobre as operações do Banco Master e sua negociação com o BRB.