Divulgação Cena do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro

A Polícia Federal encaminhou nesta sexta-feira (9) pedido ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça, para que seja solicitada, formalmente ao governo dos Estados Unidos, cooperação para o rastreio do dinheiro do fundo Havengate, usado para financiar o filme “Dark Horse”, sobre a vida de Jair Bolsonaro o ex-presidente.

O fundo Havengate, administrado pelo advogado Paulo Calixto, recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a produção.

Calixto é ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos e foi condenado no Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no processo que tinha seu pai como réu. Nesta quinta (8), Eduardo teve mandado de prisão expedido, por ordem do ministro Alexandre de Moraes

A solicitação para que o governo de Donald Trump coopere com o rastreio do dinheiro será feita por meio do Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT), pela sigla em inglês, instrumento que permite a cooperação e a troca de informações entre os países em investigações e processos criminais.

Repasses delatados

Em delação premiada assinada com a Procuradoria Geral da União (PGU), o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, afirmou que fez sete repasses, a título de "subscrições de cotas", para o fundo Havengate nos Estados Unidos, usado para financiar o filme "Dark Horse".





As transações foram feitas de janeiro a setembro de 2025, a mando de Daniel Vorcaro, totalizando US$ 12,333 milhões, o equivalente na época dos repasses, pela cotação do dólar, a R$ 62,8 milhões.

Os valores foram pedidos a Vorcaro pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), hoje candidato à Presidência. Mensagens de áudio divulgadas em reportagem do site The Intercept revelaram a relação do dono do Master e Flávio Bolsonaro, que negou qualquer irregularidade.