Reprodução Delação de Vorcaro continua travada

A Polícia Federal negou nesta sexta-feira (9), por meio de nota oficial, que o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro , tenha prestado depoimento ou entregue documentos na sua tentativa de delação premiada a respeito de um suposto financiamento do documentário Lula, do diretor Oliver Stone, sobre a vida do presidente. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também negou a existência de um anexo que trate desse tema, assim como a defesa de Daniel Vorcaro.

O documentário sobre a vida do presidente Lula foi lançado em maio de 2024 e produzido entre 2022 e 2023.

A informação contestada pela PF e pela PGR foi publicada pela revista Veja, nesta sexta. Segundo a reportagem, o ex-banqueiro teria dito, em áudio, ter bancado o documentário sobre o presidente. A reportagem diz ainda que o material teria sido anexado a sua proposta de delação, o que a PF e a PGR negam.

Daniel Vorcaro não prestou depoimento com o teor relatado na matéria, tampouco entregou à instituição anexos, documentos ou informações com o conteúdo ali descrito Nota da Polícia Federal





Ainda segundo a Polícia Federal, as propostas de colaboração premiada que foram apresentadas pela defesa de Vorcaro não foram acolhidas “em razão do não atendimento aos requisitos legais, conforme decisão fundamentada de conhecimento da defesa”.

A nota termina informando que a Polícia Federal recebeu, nesta sexta, notícia-crime com pedido de providências urgentes para apuração de fatos relacionados à publicação da Veja.

“O expediente foi encaminhado à área técnica para adoção das providências de polícia judiciária”, conclui.

PGR e defesa de Vorcaro também desmentem

A PGR também divulgou nota no fim da manhã nesta sexta negando as afirmações.

O órgão afirmou que recebeu todas as propostas formalizadas pela defesa nos termos em que foram elaboradas, sem avaliação ou recusa prévia.

Segundo A PGR, não houve interlocução direta de Vorcaro com representantes da Procuradoria nem depoimento oral do empresário, justamente em razão da rejeição da proposta, cujos motivos foram apresentados à defesa.

A defesa de Vorcaro, por meio de nota, também confirmou que o ex- banqueiro não prestou depoimento à PF ou à PGR no âmbito das tratativas de colaboração premiada.

Segundo publicado pela Folha de S.Paulo, a partir de apuração junto aos investigadores, a única menção a um filme de Lula na proposta de colaboração está em um anexo sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que o ex-banqueiro afirma que já havia patrocinado anteriormente filmes sobre Lula e sobre o ex-presidente Michel Temer (MDB).

Adversário menciona reportagem

Em atividade de campanha, mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno da eleição presidencial, comentou a matéria divulgada pela revista, ao ser questionado pela imprensa.

Segundo ele, “Bolsonaro pediu patrocínio e Lula pediu propina”.

Em maio, Flávio Bolsonaro teve mensagens de áudios vazadas, cobrando de Daniel Vorcaro repasses para financiar o filme Dark Horse, sobre seu pai. A denúncia foi feita pelo site The Intercept Brasil.





Segundo esta reportagem, Vorcaro teria se comprometido a investir US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, na produção.

Após a divulgação, Flávio confirmou que procurou Vorcaro para pedir recursos para o filme, mas negou irregularidades. O senador afirmou que se tratava de financiamento privado para uma produção privada e disse que não ofereceu vantagens em troca do apoio financeiro.