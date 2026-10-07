Gabriel Zaparolli / MetSul Instabilidade trará chuva, raios e risco de granizo

O tempo muda a partir desta quinta-feira (8), dando início, no Sul do Brasil, a dias de instabilidade, com temporais e volumes de chuva elevados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O alerta é da MetSul Meteorologia, divulgado nesta quarta-feira (7).

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No decorrer desta quinta, deve chover bastante na maior parte do Rio Grande do Sul; em algumas regiões, o dia será marcado por muitas nuvens. Segundo os mapas meteorológicos avaliados pela MetSul, "om a atmosfera aquecida a partir de uma corrente de jato em baixos níveis que traz ar quente, formam-se nuvens carregadas que formará chuva localmente forte com raios".

Há risco de temporais isolados, com vento forte e granizo em diferentes regiões.

Apesar da instabilidade, momentos de melhoria com aberturas devem ocorrer em vários pontos do estado ao longo do dia, resultando em aquecimento com sensação de abafamento pela maior umidade.

A previsão confirma o que a MetSul Meteorologia vinha alertando; um cenário meteorológico de alto risco por vários dias seguidos no Sul do Brasil com a atuação de diversos sistemas que devem trazer chuva forte e com volumes excessivos, vendavais isolados e queda localizada de granizo.

Volumes muito altos de chuva

Embora a possibilidade de temporais isolados, alguns fortes a severos com potencial de danos, no entendimento da MetSul Meteorologia, o maior perigo neste evento será a chuva que pode ter volumes muito altos em parte da região.

Segundo a previsão, muitas cidades do Sul do Brasil devem registrar chuva acima de 100 mm até o começo da semana que vem, com possibilidade de chegar a 200 mm e 300 mm em algumas regiões.

As áreas mais propensas à chuva excessiva serão o Noroeste e o Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Ciclone extratropical

Uma área de baixa pressão que vai levar chuva e risco de temporais isolados amanhã e no começo do sábado (10) deverá dar origem a um ciclone extratropical a Sudeste do Chuí e a Leste do Uruguai no sábado.





Os dados de modelos processados pela MetSul Meteorologia indicam que este fenômeno, no entanto, não seria intenso e seu campo de vento forte permaneceria em mar aberto com a pressão caindo com maior rapidez com o sistema já em processo de distanciamento do continente.

Assim, não há expectativa que este ciclone extratropical cause impactos em termos de vento no Rio Grande do Sul.