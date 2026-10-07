Reprodução / Bárbara Moraes Comitiva chegou a Israel no início da semana

Cerca de 180 brasileiros estão entre as mil pessoas convidadas para uma programação de ações em Israel que marca os três anos do ataque terrorista do Hamas, ocorrido em 7 de outubro de 2023. Entre os selecionados para a excursão estão pastores, líderes cristãos e influenciadores.

A comitiva brasileira integra o “Friends of Zion Ambassador Summit”, ou “Cúpula de Embaixadores dos Amigos de Sião”, que reúne representantes deem um evento organizado em parceria com o

A programação começou em, capital deinício da semana. Nesta quarta-feira (7), data que marca os três anos do primeiro grandedo, a comitiva participa de uma série de homenagens às vítimas e de uma mobilização para 24 horas de oração ao lado dos sobreviventes, ex-reféns, familiares de vítimas, soldados feridos e autoridades israelenses.

Brasileiros participam da programação em Israel



Reprodução / Bárbara Moraes Brasileiros participam da comitiva em Israesl

defoi uma ofensiva docontra o sul de Israel. Na ocasião, homens armados entraram em comunidades, bases militares e na área do, uma festa de música eletrônica, a poucos quilômetros da Faixa de Gaza. Centenas de pessoas foram mortas e dezenas foram levadas como reféns. Entre os mortos estavam os brasileiros Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes.





A presença brasileira é uma das maiores entre as delegações estrangeiras. Cerca de 180 brasileiros participam da programação, segundo apuração do iG.



Cristalia Anjos, líder da Pray House de Washington, afirmou ao iG que 77 jovens da comunidade brasileira nos EUA estão na programação deste ano.

Nesta quarta-feira (7), cerca de 2 mil pessoas são esperadas na cerimônia, que contará com a presença de ex-reféns como Agam Berger, Sagui Dekel-Chen, Bar Kupershtein e Evyatar David.





Em conversa com o iG, Cristalia afirmou que a proposta do encontro é levar os participantes a conhecer Israel pessoalmente e ouvir diretamente pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo ataque de 7 de outubro. Para que a mensagem seja passada, sobreviventes, ex-reféns e familiares de vítimas que participam do evento contam suas histórias para a comitiva.

A proposta é que cada líder retorne ao seu país levando os relatos reais de quem vivenciou os acontecimentos e divulguem essas histórias. O pastor brasileiro Lorenzo, que participa do encontro, afirmou que a experiência permite aos jovens conhecerem Israel presencialmente e ter contato com uma realidade que, segundo ele, nem sempre é percebida pelo que se divulga nas redes sociais.

Reprodução / Bárbara Moraes Mil líderes de 117 países se reúnem em Israel após ataque do Hamas





Visita ao local do Festival Nova

A programação continua nesta quinta-feira (8), quando os mil participantes devem visitar o local onde ocorreu o massacre do Festival Nova junto aos sobreviventes do ataque e ex-reféns que foram sequestrados na região.

