PRF/Divulgação Carro a 168 km/h é flagrado na Rota dos Romeiros, na Via Dutra

Um carro em alta velocidade, a mais de 160 km/h, foi flagrado no trecho da Rota dos Romeiros, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no último domingo (4). O flagrante foi feito em Aparecida, cidade do Santuário Nacional, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava trafegando em altíssima velocidade e foi pego pela fiscalização com radar portátil.

O veículo estava a 168 km/h. A velocidade máxima permitida na Via Dutra é de 110km/h. Além disso, esta época do ano é marcada pela intensa movimentação de romeiros, que caminham em direção ao Santuário Nacional.

Sendo assim, segundo os policiais, o excesso de velocidade representa um perigo direto e iminente aos milhares de fiéis que realizam a caminhada no trecho de Aparecida e região.

Além disso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trafegar em velocidade superior a 50% do limite permitido é uma infração considerada gravíssima.

A multa pode chegar a cerca de R$ 880, com a perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir.

Ainda durante as fiscalizações com os radares portáteis, a PRF registrou outros abusos ao limite de velocidade, inclusive com outro carro a 159 km/h. Ao todo, 161 motoristas foram registrados em excesso de velocidade.

A utilização dos radares portáteis é uma das principais armas usadas no âmbito da Operação Santuário Nacional Aparecida 2026. A ação é ostensiva e tem como objetivo proteger e minimizar os riscos aos peregrinos que percorrem as margens da Dutra.

O excesso de velocidade, conforme explicaram os policiais, figura historicamente como uma das principais causas de acidentes graves e mortes nas rodovias federais.

Com isso, diante do grande fluxo de pedestres vulneráveis caminhando a poucos metros da pista, por conta da romaria, a PRF reforça o apelo para que os condutores respeitem a sinalização e reduzam a velocidade.

PRF/Divulgação Carro a 168 km/h é flagrado na Rota dos Romeiros, na Via Dutra





PRF em alerta

O movimento de romeiros na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) segue se intensificando.

Somente em 2025, de acordo com a contagem do pedágio do distrito de Moreira Cesar, cerca de 40 mil pessoas passaram pela rodovia. Neste ano, a expectativa é ainda maior.

O aumento do número de peregrinos na rodovia coloca a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em alerta.

Para fugir do sol e do calor, muitos fiéis começam a caminhar durante o período noturno. Porém, a principal orientação, no momento, é a de que os romeiros evitem a caminhada durante a noite.

De acordo com a PRF, a baixa visibilidade aumenta o risco de atropelamentos e, em trechos mais isolados, a circulação pode deixar os romeiros mais vulneráveis.

Sendo assim, os policiais recomendam que os peregrinos planejem o percurso para encerrar a caminhada antes do anoitecer e definam previamente os locais de parada e descanso.

Além disso, para ajudar a reduzir os riscos, a PRF tem realizado a entrega de coletes refletivos. Ainda segundo a PRF, o acessório não acaba com os riscos e também não substitui a recomendação de interromper a caminhada durante a noite.

Para quem decidir fazer o deslocamento à noite, a PRF recomenda ainda o uso de outros elementos refletivos, roupas claras e redobrar a atenção durante a caminhada.

Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra







