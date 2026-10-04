Reprodução/ X Candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo)

O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), chegou para votar por volta das 9h deste domingo (04), na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, no interior de Minas Gerais.

Segundo a equipe do político, Zema seguirá de carro para Belo Horizonte, onde acompanhará a apuração em um bar no centro da cidade.

Zema entra na cabine com celular

O candidato entrou na cabine de votação com um celular na mão, prática proibida pela Justiça Eleitoral. Após o episódio, Zema afirmou que costuma carregar o aparelho durante todo o dia e que ninguém o alertou sobre a proibição antes de entrar na cabine.

Segundo o candidato, o celular não foi utilizado durante a votação.

Não afetou em nada o meu voto, a minha forma de votar. Não fotografei nada e não fiz nada com o celular ali. Fui só votar mesmo. Candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo)





Zema também disse que considera que há “coisas mais importantes” para serem acompanhadas.





Que horas começa a sair o resultado das eleições de 2026?

Os primeiros resultados das eleições de 2026 começam a ser divulgados a partir das 17h deste domingo (04), no horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números serão atualizados durante a apuração, conforme os votos das seções eleitorais forem recebidos e totalizados pela Justiça Eleitoral.

O horário marca o início da divulgação das parciais, e não a definição imediata dos vencedores. A conclusão de cada disputa depende do avanço da contagem e dos votos que ainda faltam ser contabilizados.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores escolhem presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.