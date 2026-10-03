Reprodução/Câmara Legislativa do Distrito Federal Transporte público do Distrito Federal

Os eleitores que vão participar das Eleições 2026 não precisam se preocupar com o dinheiro da passagem. Neste domingo (4), o transporte público será gratuito durante todo o período de votação, das 8h às 17h.

A medida, estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevê que os governos assegurem, no primeiro turno e em um eventual segundo turno, transporte coletivo gratuito urbano, intermunicipal e metropolitano.

Veja quais os transportes gratuitos por capital

Confira o levantamento feito pelo iG sobre o esquema de gratuidade das 10 principais capitais do país:

Recife, Pernambuco: os ônibus devem circular sem cobrança das 4h às 19h, enquanto o metrô terá tarifa zero nas linhas Centro e Sul das 5h às 23h.

os ônibus devem circular sem cobrança das 4h às 19h, enquanto o metrô terá tarifa zero nas linhas Centro e Sul das 5h às 23h. Salvador, Bahia: ônibus convencionais, o BRT Salvador e o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido como “amarelinhos”, terão gratuidade das 6h às 20h. No Elevador Lacerda também não haverá cobrança de tarifa, funcionando no seu horário normal, das 7h às 21h30.

ônibus convencionais, o BRT Salvador e o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido como “amarelinhos”, terão gratuidade das 6h às 20h. No Elevador Lacerda também não haverá cobrança de tarifa, funcionando no seu horário normal, das 7h às 21h30. Belo Horizonte, Minas Gerais: os ônibus municipais já não cobram tarifa aos domingos devido ao programa Catraca Livre. Para o dia da votação, a prefeitura realizará um reforço de 4 mil viagens, das 5h às 20h.

os ônibus municipais já não cobram tarifa aos domingos devido ao programa Catraca Livre. Para o dia da votação, a prefeitura realizará um reforço de 4 mil viagens, das 5h às 20h. Rio de Janeiro: os ônibus, BRT, VLT, cabritinho e vans serão gratuitos das 6h às 20h do dia 4 de outubro, data do primeiro turno, e no dia 25 de outubro, caso haja segundo turno.

os ônibus, BRT, VLT, cabritinho e vans serão gratuitos das 6h às 20h do dia 4 de outubro, data do primeiro turno, e no dia 25 de outubro, caso haja segundo turno. Goiânia, Goiás: o transporte coletivo não cobrará tarifa durante todo o período de operação, desde a saída dos ônibus até o encerramento dos serviços.

o transporte coletivo não cobrará tarifa durante todo o período de operação, desde a saída dos ônibus até o encerramento dos serviços. São Paulo: os ônibus municipais terão operação reforçada no próximo domingo (4) e não cobrarão tarifa das 0h às 23h59, por meio do programa Domingão Tarifa Zero. Ao todo, serão 6,9 mil ônibus em circulação, 40% a mais que em domingos comuns.

os ônibus municipais terão operação reforçada no próximo domingo (4) e não cobrarão tarifa das 0h às 23h59, por meio do programa Domingão Tarifa Zero. Ao todo, serão 6,9 mil ônibus em circulação, 40% a mais que em domingos comuns. Brasília, Distrito Federal: os ônibus terão gratuidade e funcionarão como nos dias úteis durante o período de votação. A exceção fica para as linhas que atendem à Esplanada dos Ministérios, SIA e SAAN, que manterão a programação de domingo. O metrô também terá tarifa gratuita pelo programa Vai de Graça.

os ônibus terão gratuidade e funcionarão como nos dias úteis durante o período de votação. A exceção fica para as linhas que atendem à Esplanada dos Ministérios, SIA e SAAN, que manterão a programação de domingo. O metrô também terá tarifa gratuita pelo programa Vai de Graça. Manaus, Amazonas: os ônibus convencionais e complementares não cobrarão tarifa das 4h às 18h. A medida será válida no primeiro turno e em eventual segundo turno.

os ônibus convencionais e complementares não cobrarão tarifa das 4h às 18h. A medida será válida no primeiro turno e em eventual segundo turno. Curitiba, Paraná: todas as linhas do transporte coletivo, incluindo as integradas à Rede Integrada de Transporte (RIT), terão gratuidade e seguirão a programação de sábado, que possui mais veículos que a de domingo. Apenas as linhas de Madrugueiros e Turismo terão cobrança no dia da votação.

todas as linhas do transporte coletivo, incluindo as integradas à Rede Integrada de Transporte (RIT), terão gratuidade e seguirão a programação de sábado, que possui mais veículos que a de domingo. Apenas as linhas de Madrugueiros e Turismo terão cobrança no dia da votação. Fortaleza, Ceará: os ônibus terão tarifa zero das 6h às 18h, com a circulação de 378 ônibus extras na frota de domingo. Caso haja segundo turno, o benefício será restabelecido em 25 de outubro.



