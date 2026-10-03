Reprodução/TRE-RN Documento com foto é obrigatório para votar

Em 2026, mais de 1 milhão de pessoas poderão votar pela primeira vez. O número refere-se à quantidade de brasileiros que tiraram o título de eleitor desde o ano passado.

E quem nunca foi às urnas pode ter dúvidas neste domingo. Por isso, algumas dicas básicas são fundamentais para que tudo dê certo.

Que horas posso votar?



As seções eleitorais vão funcionar de 8h às 17h (horário de Brasília).

O que levar?

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto (valem os digitais), como Carteira de Identidade (RG), carteira de habilitação (CNH), certificado de reservista ou passaporte.



O aplicativo do e-Título poderá ser baixado no dia da eleição e será aceito somente se a foto da pessoa for exibida, que é o caso do eleitor com biometria.

A carteira de trabalho, no entanto, só será aceita na versão física, porque a versão virtual não tem foto.

Certidões de nascimento e casamento não serão aceitas.



Local de votação

Para consultar onde votar, a pessoa precisa acessar o site do Autoatendimento eleitoral, ou verificar pelo aplicativo do e-Título.



Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, seguir o caminho: “Onde Votar”, menu “Consultas”, preencher os dados solicitados e inserir o código de autenticação do e-Título. Pelo aplicativo, fazer o login e clicar na aba “Onde Votar”.

Quem solicitou o voto em trânsito pode consultá-lo pelo mesmo caminho.



Eleitor sem biometria



Mesmo que o eleitor ainda não tenha biometria, poderá votar se o título estiver em situação regular, basta comparecer ao local de votação com um documento oficial com foto.



Ordem de votação



Para deixar a sua colinha preparada, siga a seguinte ordem de votação:

1. Deputado federal (4 números)

2. Deputado estadual (5 números)

3. Senador - 1ª vaga (3 números)

4. Senador - 2 vaga (3 números)

5. Governador (2 números)

6. Presidente (2 números)



Celular na cabine da urna



É proibida a entrada de celulares, óculos inteligentes, câmeras fotográficas, filmadoras e outros equipamentos na cabine de votação. Essa regra serve para proteger o sigilo do voto.

Os eleitores podem utilizar o celular no local de votação, mas ao entrar na seção eleitoral, será orientado a deixar o celular em uma mesa próxima até concluir a votação.



