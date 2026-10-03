Nelson Jr / TSE Urna eletrônica

Os eleitores que foram às urnas neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, receberam um comprovante de votação do mesário. Apesar de servir como registro de comparecimento, você não precisa guardá-lo.

Quem perdeu o comprovante consegue emitir a Certidão de Quitação Eleitoral gratuitamente pelo e-Título ou pelo portal oficial, para comprovar que está regular com a Justiça Eleitoral.

É importante lembrar que o documento pode ser exigido em algumas situações do dia a dia, como a emissão do passaporte, a inscrição em concursos públicos ou até em empréstimos bancários.

A documentação não informa em quem você votou, apenas registra a presença na eleição.



















