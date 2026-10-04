Micaela Wentz/iG Candidato ao governo de SP, Fernando Haddad





















O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), votou na manhã deste domingo (04), no primeiro turno das eleições de 2026, na Zona Sul de São Paulo.

Haddad chegou à Brazilian International School, no bairro de Indianópolis, por volta das 10h15 (horário de Brasília). A escola fica na Avenida Jurucê, 406. A votação estava prevista para as 11h.

O petista estava acompanhado da sua esposa Ana Estela Haddad, do vice-presidente e candidato novamente ao cargo, Geraldo Alckmin (PSB) e sua esposa Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, além das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB).

Micaela Wentz/iG Candidato ao governo de SP, Fernando Haddad

Após sair da sala de votação, Fernando Haddad fez o gesto do “L”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Micaela Wentz/iG Ana Estela Haddad, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin aparecem na foto fazendo o gesto do “L”

















































Haddad diz sair da campanha com espírito leve

Após votar, o candidato ao Governo de SP conversou com os jornalistas e afirmou:

Nós fizemos uma grande campanha. Estou saindo com o mesmo espírito leve da campanha de 2022. Fernando Haddad (PT)





















Haddad também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava “bem-humorado” neste domingo.

Segundo apurou a reportagem do iG, gritos de “Fora, Lula” foram ouvidos na saída de Fernando Haddad do local de votação.





Quem é Fernando Haddad?

Fernando Haddad nasceu na capital paulista em 25 de janeiro de 1963 e atualmente tem 63 anos. Ele é descendente de libaneses, filho do imigrante nascido no país do Oriente Médio Khalil Haddad, um tradicional comerciante e a mãe que é filha de libaneses, Norma Thereza Goussain Haddad.

Há 38 anos é casado com a cirurgiã-dentista e professora universitária Ana Estela Haddad, com quem uma casal de filhos: Frederico Haddad e Ana Carolina Haddad, ambos 33 e 26 anos, respectivamente.

É professor universitário lotado no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).

Antes de mergulhar no universo acadêmico, Haddad se filiou ao PT em 1983 quando ainda era estudante, consolidando 43 anos de trajetória pública junto ao partido.

No primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi assessor do Ministério do Planejamento e secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC). Em 2005, assumiu como o ministro da pasta e ficou até o primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT), período que participou da formulação de programas como o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Haddad deixou o Executivo federal para concorrer para o cargo de prefeito de São Paulo, no qual foi eleito em 2012. Em 2018, foi registrado candidato a vice presidente pelo PT junto a Lula, mas em setembro do mesmo ano foi oficializado como nome principal para a candidatura de presidente da República e não foi eleito.

Ao longo de 2021 e 2022 articulou a sua volta ao Executivo paulista, mas para o cargo de governador do Estado de São Paulo e foi lançado como candidato oficial. Ele foi derrotado pelo atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Posteriormente, assumiu também entre 1º de janeiro de 2023 a março de 2026, o comando do Ministério da Fazenda, deixando o cargo para se dedicar à pré-candidatura e tentar mais uma vez ocupar a vaga do governo paulista.