Pedro H. Lopes / iG Tarcísio vota em SP

O candidato à reeleição ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou na manhã deste domingo (04), durante o primeiro turno das eleições de 2026.





A votação foi às 10h22, no Colégio Miguel de Cervantes, localizado na Avenida Jorge João Saad, 905, na Vila Progredior, em São Paulo.

Pedro H. Lopes / iG Tarcísio vota em SP

Tarcísio chegou ao local acompanhado da esposa, que também já votou, além dos candidatos a senadores, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) também esteve presente.

Pedro H. Lopes / iG André do Prado, Tarcísio e Derrite





Tarcísio destaca campanha “leve” e fala em esperança para São Paulo

Na declaração após votar, Tarcísio fez um balanço positivo da campanha e afirmou que a estratégia foi evitar confrontos e priorizar propostas. Segundo o governador, a campanha foi construída com foco em temas como segurança pública, saúde, educação, tecnologia e desenvolvimento econômico.

A gente disse: olha, nós não vamos entrar em provocação, nós vamos fazer uma campanha leve, nós vamos falar de proposta. Foi isso que a gente fez ao longo desse período. Tarcísio





O candidato também afirmou estar otimista com o resultado das urnas, mas disse que aguardará a apuração com “muita humildade”. Para ele, a receptividade recebida durante a campanha foi um sinal positivo.

O acolhimento que nós recebemos nas ruas é o melhor indicador de um trabalho que foi bem feito. Tarcísio



Tarcísio ainda projetou um eventual segundo mandato com investimentos em tecnologia, inteligência artificial, saúde, segurança pública e formação profissional. Segundo ele, a intenção é construir um governo “mais próximo do cidadão”, com atenção especial às periferias e às demandas da população.

Quem é Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas é o atual governador de São Paulo e concorre à reeleição pelo Republicanos. Ele assumiu o comando do estado em 2023, após vencer a disputa pelo governo paulista nas eleições de 2022.

Antes de entrar na política, Tarcísio construiu carreira como engenheiro e servidor público. Ele também foi ministro da Infraestrutura durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na eleição deste domingo, o governador tenta garantir mais quatro anos à frente do Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio acompanha apuração na capital

Depois de votar, Tarcísio deve acompanhar a apuração dos votos ao lado de apoiadores no Villagio JK, na Vila Olímpia, na capital paulista.

O encontro está marcado para começar às 17h, horário previsto para o encerramento da votação. O acesso da imprensa ao local será permitido a partir das 16h, exclusivamente para profissionais credenciados.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo em todo o país. As urnas ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores escolhem presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

A apuração começa após o encerramento da votação, e os resultados são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conforme os votos são contabilizados.