O candidato à reeleição ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), votou na manhã deste domingo (04), durante o primeiro turno das eleições de 2026.
A votação foi às 10h22, no Colégio Miguel de Cervantes, localizado na Avenida Jorge João Saad, 905, na Vila Progredior, em São Paulo.
Tarcísio chegou ao local acompanhado da esposa, que também já votou, além dos candidatos a senadores, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) também esteve presente.
Tarcísio destaca campanha “leve” e fala em esperança para São Paulo
Na declaração após votar, Tarcísio fez um balanço positivo da campanha e afirmou que a estratégia foi evitar confrontos e priorizar propostas. Segundo o governador, a campanha foi construída com foco em temas como segurança pública, saúde, educação, tecnologia e desenvolvimento econômico.
A gente disse: olha, nós não vamos entrar em provocação, nós vamos fazer uma campanha leve, nós vamos falar de proposta. Foi isso que a gente fez ao longo desse período. Tarcísio
O candidato também afirmou estar otimista com o resultado das urnas, mas disse que aguardará a apuração com “muita humildade”. Para ele, a receptividade recebida durante a campanha foi um sinal positivo.
O acolhimento que nós recebemos nas ruas é o melhor indicador de um trabalho que foi bem feito. Tarcísio
Tarcísio ainda projetou um eventual segundo mandato com investimentos em tecnologia, inteligência artificial, saúde, segurança pública e formação profissional. Segundo ele, a intenção é construir um governo “mais próximo do cidadão”, com atenção especial às periferias e às demandas da população.
Quem é Tarcísio de Freitas
Tarcísio de Freitas é o atual governador de São Paulo e concorre à reeleição pelo Republicanos. Ele assumiu o comando do estado em 2023, após vencer a disputa pelo governo paulista nas eleições de 2022.
Antes de entrar na política, Tarcísio construiu carreira como engenheiro e servidor público. Ele também foi ministro da Infraestrutura durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Na eleição deste domingo, o governador tenta garantir mais quatro anos à frente do Palácio dos Bandeirantes.
Tarcísio acompanha apuração na capital
Depois de votar, Tarcísio deve acompanhar a apuração dos votos ao lado de apoiadores no Villagio JK, na Vila Olímpia, na capital paulista.
O encontro está marcado para começar às 17h, horário previsto para o encerramento da votação. O acesso da imprensa ao local será permitido a partir das 16h, exclusivamente para profissionais credenciados.
Eleições 2026
O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo em todo o país. As urnas ficam abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Os eleitores escolhem presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A apuração começa após o encerramento da votação, e os resultados são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conforme os votos são contabilizados.