Paulo Pinto/Agência Brasil Fila de votação nas eleições de 2026

Três eleitores morreram neste domingo (04) depois de passarem mal durante a votação ou enquanto aguardavam para votar em Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Amazonas.

Em Cupira, no Agreste de Pernambuco, José Roberto da Silva, de 68 anos, passou mal dentro da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal enquanto votava. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Uma equipe do SAMU foi chamada, mas o homem morreu no local. A seção eleitoral precisou ficar temporariamente fechada até que o corpo fosse retirado.

A Polícia Militar também foi chamada e isolou o local até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), responsável pelos procedimentos relacionados ao corpo.

Em Manaus, um eleitor sofreu um infarto enquanto votava na 32ª Zona Eleitoral e morreu. O caso foi confirmado na manhã deste domingo pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Carla Reis.

Um eleitor teve um ataque cardíaco na hora que estava votando e veio a óbito. Nós lamentamos presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Carla Reis





Após a ocorrência, a seção eleitoral precisou funcionar em outro local para que a equipe do SAMU pudesse atender o caso. O nome do eleitor não foi divulgado.

Mulher morre na fila

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa, de 71 anos, passou mal enquanto esperava na fila da seção eleitoral 117, na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O local pertence à 35ª Zona Eleitoral, segundo o G1.

Maria estava acompanhada do marido e da filha quando passou mal. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda na escola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado pela responsável pelo atendimento às pessoas com deficiência e chegou ao local cerca de 10 minutos depois. Maria foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.





Presidente do TSE fala sobre filas

Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, algumas filas permaneceram em um padrão semelhante ao registrado na eleição passada. No Paraná, porém, as fortes chuvas e as rajadas de vento registradas durante a manhã afetaram o deslocamento dos eleitores.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), quando as rajadas de vento deram uma trégua, muitos eleitores passaram a se deslocar para os locais de votação nesta tarde, o que contribuiu para a formação de filas.

As equipes do TRE-PR já estavam nas seções eleitorais para auxiliar os eleitores, segundo o ministro. Uma das medidas adotadas foi ajudar as pessoas que buscavam justificar a ausência, e não para votar. Com isso, esses eleitores puderam deixar as filas, contribuindo para a redução do tempo de espera nos locais de votação.