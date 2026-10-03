Rafa Neddermeyer/Agência Brasil País terá tempo instável

O domingo de eleição (04) contará com chuva, possibilidade de temporais e temperaturas altas em várias regiões do Brasil.

Segundo Paulo Lombardi, meteorologista da Tempo OK, uma frente fria deve avançar em direção a São Paulo no domingo e manter o risco de temporais entre Mato Grosso do Sul e o estado paulista. No Sul, as temperaturas devem cair e ainda há previsão de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná.

Em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, o calor e o abafamento continuam. Nesses locais, podem ocorrer novas pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.

No Espírito Santo, norte de Minas Gerais, Bahia e Maranhão, a previsão é de tempo mais firme e quente.

Na Região Norte, o calor deve continuar forte durante todo o fim de semana. A previsão é de pouca chuva, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas em algumas áreas.

Segundo o INMET, a chuva e as tempestades serão favorecidas por uma área de baixa pressão e também haverá a influência de um cavado. Depois, um ciclone extratropical, sistema de baixa pressão que pode provocar ventos e chuva, deve se formar no litoral do Rio Grande do Sul.

Norte terá calor e pancadas de chuva

No domingo, boa parte da Região Norte terá tempo instável, com chuva e trovoadas em áreas do Amazonas e do Tocantins. Também são esperadas pancadas de chuva em outras áreas do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em partes de Tocantins, Pará, Rondônia e Amazonas. Também existe possibilidade de chuva isolada no Amapá e no litoral do Pará.

Grande parte de Roraima, o norte e leste do Pará, o sudoeste de Rondônia e o oeste e sul do Amapá devem ter sol e poucas nuvens.

Boa Vista (RR) será a capital mais quente da região, com temperaturas entre 27 °C e 37 °C. Em Porto Velho (RO), a mínima será de 25 °C e a máxima de 37 °C. Em Rio Branco (AC), os termômetros ficam entre 23 °C e 33 °C.

Nordeste terá sol e até 39 °C

Grande parte do Nordeste terá tempo ensolarado no domingo. Haverá mais nuvens no oeste, sul e litoral da região. São esperadas chuvas isoladas apenas no oeste da Bahia e no litoral do Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades continua válido para o sudoeste do Maranhão e do Piauí e para o oeste da Bahia.

Em Teresina (PI), a máxima pode chegar a 39 °C. Já Maceió (AL) terá mínima de 22 °C. Nas demais capitais da região, as temperaturas máximas devem ficar entre 30 °C e 32 °C.

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Centro-Oeste terá chuva e calor

O domingo será de tempo instável e chuvoso no Centro-Oeste. No norte de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso do Sul, são esperadas chuvas com trovoadas.

No sul de Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões de Amambai, Iguatemi e Naviraí, há aviso laranja de perigo para tempestades. As demais áreas da região estão sob aviso amarelo de perigo potencial.

Em Brasília (DF), o tempo deve ficar instável, com chuva e temperaturas entre 19 °C e 26 °C. Já nas outras capitais, o tempo deve ficar quente e abafado durante a tarde. A máxima prevista é de 31 °C em Goiânia (GO), 33 °C em Campo Grande (MS) e 34 °C em Cuiabá (MT).

São Paulo terá manhã fria e chuva

A Região Sudeste terá tempo instável e chuva em grande parte da região. Há previsão de chuva com trovoadas no Triângulo Mineiro, no noroeste de Minas Gerais e em áreas do oeste, centro e sul de São Paulo. Nas demais áreas, haverá muitas nuvens e pancadas de chuva.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades para partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na capital paulista, o domingo começa com temperatura de 15 °C. Ao longo do dia, porém, a temperatura sobe e o tempo fica abafado, com chuva. A máxima deve chegar a 27 °C. No Rio de Janeiro (RJ), a máxima será de 30 °C, com tempo abafado.





Paraná terá alerta vermelho

O Sul terá risco de tempestades no domingo. Paraná e Santa Catarina devem ter chuva e trovoadas, assim como áreas do noroeste e leste do Rio Grande do Sul.

No oeste e sudoeste do Paraná, incluindo as regiões de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco, o INMET emitiu alerta vermelho de grande perigo para tempestades.

Nas demais áreas do Paraná, com exceção do litoral, e no oeste de Santa Catarina, o aviso é laranja, de perigo para tempestades. O INMET também não descarta a ocorrência de condições de tempo severo, como chuvas e ventos fortes.

Há ainda aviso amarelo de perigo potencial para outras áreas de Santa Catarina e para o noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre.

No oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, a previsão é de sol entre muitas nuvens, mas sem chuva no domingo.

Curitiba (PR) terá mínima de 14 °C e máxima de 19 °C. Em Porto Alegre (RS), os termômetros ficam entre 15 °C e 20 °C. Já Florianópolis (SC) terá máxima de 22 °C.