Fernando Frazão/Agência Brasil Propaganda eleitoral irregular e compra de votos lideram ocorrências





Ao menos 28 pessoas foram detidas em sete estados e no Distrito Federal por crimes eleitorais. Os delitos foram registrados em Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Distrito Federal, Paraíba, Bahia e Minas Gerais. Propaganda eleitoral irregular e compra de votos são os principais crimes investigados.

Até o momento, a Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 57.379 em bens e valores. Desse total, R$ 34.228 era dinheiro em espécie. A PF atua em todo o Brasil neste domingo (4) de votação na prevenção e repressão a crimes eleitorais e também na investigação de possíveis crimes contra a Justiça Eleitoral.

Segundo o órgão, até as 9h, foram instaurados três inquéritos policiais e lavrados seis termos circunstanciados de ocorrência para apuração da prática de crimes eleitorais.



