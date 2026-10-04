Divulgação / Republicanos Cleitinho Azevedo

O senador Cleitinho Azevedo , do Republicanos, foi eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4), no primeiro turno das eleições.

Com 5.420.789 votos, que correspondem a 55,19% dos votos válidos, Cleitinho garantiu a vitória sem necessidade de realização do 2º turno em Minas Gerais, com 87,66% das urnas apuradas.

O deputado federal Patrus Ananias, do PT, terminou a disputa em segundo lugar, com 26,18% dos votos.

A vitória marca a chegada de Cleitinho ao Executivo estadual após sua trajetória como vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Durante a campanha, o candidato do Republicanos apostou na presença nas redes sociais, no discurso de oposição à política tradicional e no apoio de lideranças da direita.

Quem é Cleitinho Azevedo



Cleitinho Azevedo, de 44 anos, é natural de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Antes de entrar na política, trabalhou como verdureiro e também atuou como músico, experiências que contribuíram para a construção de sua imagem pública.

Filiado ao Republicanos, ele iniciou a trajetória política como vereador de Divinópolis. Posteriormente, foi eleito deputado estadual em 2018 e chegou ao Senado Federal em 2022, quando conquistou uma das duas vagas de Minas Gerais na Casa.

Ao longo da carreira, Cleitinho ganhou visibilidade por vídeos publicados nas redes sociais, nos quais critica gastos públicos, serviços e decisões de agentes políticos. O estilo de comunicação direta ajudou a ampliar sua popularidade entre eleitores que se identificam com discursos de renovação política.

Na campanha de 2026, o senador defendeu uma gestão voltada à melhoria dos serviços públicos e manteve proximidade com lideranças da direita, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. A candidatura também foi marcada por um discurso crítico à política tradicional.

Com a vitória nas urnas, Cleitinho deixa o Senado para assumir o governo mineiro a partir de janeiro de 2027.

Como funciona a eleição para governador

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos. Quando nenhum concorrente alcança essa marca, os dois mais votados disputam o segundo turno.

Com a vitória de Cleitinho acima de 50% dos votos válidos, a disputa pelo governo de Minas Gerais foi definida neste domingo, sem necessidade de uma nova votação para o cargo.