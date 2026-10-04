Divulgação / Corpo de Bombeiros Idosa de 85 anos escorrega em santinhos e fica ferida em MG

Uma idosa de 85 anos ficou ferida após escorregar em panfletos de propaganda política espalhados pela calçada próxima à Escola Estadual Vinícius Meyer, em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais , na manhã deste domingo (4). O local funciona como um dos pontos de votação do primeiro turno das eleições de 2026 no município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os relatos de testemunhas e da própria vítima, a mulher caminhava pelo passeio quando teria escorregado nos chamados “santinhos”, perdeu o equilíbrio e caiu. Durante a queda, ela bateu a região frontal da cabeça contra o chão.

O acidente mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionada para realizar o atendimento. Quando os militares chegaram ao local, a idosa estava sentada na calçada, consciente e orientada, e recebia apoio de uma guarnição da Polícia Militar.

A queda provocou um corte na região do supercílio direito. Durante o acidente, a dobradiça da haste dos óculos da vítima acabou penetrando na pele.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos no local e, posteriormente, encaminharam a idosa para o hospital de referência do município. Ela foi acompanhada por uma testemunha durante o transporte.

Propaganda política espalhada nas ruas

Os panfletos mencionados no relato são materiais de propaganda eleitoral conhecidos popularmente como “santinhos”. A presença de material de campanha nas proximidades de locais de votação é uma questão acompanhada pela Justiça Eleitoral, especialmente em relação às regras para propaganda no dia da eleição.

No caso registrado em Pouso Alegre, os relatos apontam que os panfletos espalhados pela calçada teriam contribuído para a queda da idosa. O atendimento dos Bombeiros ocorreu durante a manhã deste domingo, quando eleitores compareciam às urnas para o primeiro turno das eleições de 2026.

Júlia Vidotti / iG Santinhos nas ruas perto do Colégio Estadual Guilherme Briggs, no bairro Santa Rosa, em Niterói (RJ)





Mais de 16 milhões de eleitores votam em Minas Gerais

Segundo dados oficiais do TRE-MG, Minas Gerais tem 16.377.659 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. O estado conta com 853 municípios, 304 zonas eleitorais e 10.074 locais de votação.

Neste domingo, os eleitores escolhem representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual, duas vagas no Senado, governador e presidente da República.





A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso nenhum candidato à Presidência ou ao governo estadual alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, haverá segundo turno em 25 de outubro.

O TRE-MG orienta que eventuais ocorrências nos locais de votação sejam comunicadas às autoridades responsáveis, para que possam ser apuradas e encaminhadas conforme a legislação.