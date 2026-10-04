Escola Estadual Mariano Procópio, em Juiz de Fora (MG)
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Escola Estadual Mariano Procópio, em Juiz de Fora (MG)

Um mesário foi detido na tarde deste domingo (4) suspeito de agredir a ex-companheira em uma escola que funciona como local de votação em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na Escola Estadual Mariano Procópio, conhecida como Marianinho, no bairro Alto dos Passos, durante o primeiro turno das eleições de 2026. As informações são do Metrópoles.

Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), a mulher tinha uma medida protetiva contra o suspeito e estava acompanhada do atual companheiro no momento da ocorrência.

De acordo com Paulo Tamburini, coordenador do Gabinete Integrado de Segurança do TRE-MG, o homem estava substituindo o mesário oficial quando o episódio aconteceu. Após a ocorrência, ele foi conduzido a uma delegacia.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre as circunstâncias da suposta agressão nem sobre eventuais medidas adotadas pela Polícia Civil após a condução do suspeito.

Ocorrências eleitorais em Minas Gerais

Minas Gerais  registrou 249 ocorrências relacionadas às eleições de 2026 até as 14h22 deste domingo, segundo balanço divulgado pelo TRE-MG. Naquele horário, 460 pessoas estavam envolvidas nos casos, e 86 haviam sido conduzidas a delegacias. Os dados foram divulgados pelo Metrópoles.

A maior parte das ocorrências estava relacionada à propaganda eleitoral. O balanço também incluía outros episódios que mobilizaram as forças de segurança durante a votação.

O caso envolvendo o mesário em Juiz de Fora ocorreu em meio à mobilização das equipes responsáveis pela segurança dos locais de votação no estado.


Mais de 16 milhões de eleitores votam em Minas Gerais

Segundo dados oficiais do TRE-MG, Minas Gerais tem 16.377.659 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. O estado conta com 853 municípios, 304 zonas eleitorais e 10.074 locais de votação.

Neste domingo, os eleitores escolhem representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual, duas vagas no Senado, governador e presidente da República.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Caso nenhum candidato à Presidência ou ao governo estadual alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, haverá segundo turno em 25 de outubro.

O TRE-MG orienta que eventuais ocorrências nos locais de votação sejam comunicadas às autoridades responsáveis, para que possam ser apuradas e encaminhadas conforme a legislação.

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