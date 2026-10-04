Reprodução/X Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Aos 72 anos, a ministra chegou pouco depois da abertura do local de votação e aguardou na fila por 16 minutos. Durante a espera, tirou fotos com eleitores e foi aplaudida por algumas pessoas.

Cármen Lúcia deixou a seção eleitoral por volta das 8h20.





























Que horas começa a sair o resultado das eleições de 2026?



Os primeiros resultados das eleições de 2026 começam a ser divulgados a partir das 17h deste domingo (04), no horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números serão atualizados durante a apuração, conforme os votos das seções eleitorais forem recebidos e totalizados pela Justiça Eleitoral.

O horário marca o início da divulgação das parciais, e não a definição imediata dos vencedores. A conclusão de cada disputa depende do avanço da contagem e dos votos que ainda faltam ser contabilizados. Assim, os candidatos que aparecem na frente nos primeiros resultados podem mudar de posição ao longo da apuração.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.