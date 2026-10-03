Reprodução Eleitor denunciava a quantidade de santinhos nas ruas, prática ilegal nas eleições 2018, quando flagrou o acidente





No dia da votação, os eleitores podem demonstrar sua preferência política por meio de bandeiras, adesivos, broches e camisetas, desde que a manifestação seja estritamente individual e silenciosa.

Por outro lado, são proibidas manifestações coletivas ou ruidosas, aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda partidária, abordagem a eleitores e a distribuição de camisetas.

Além disso, a propaganda de boca de urna e da divulgação de material de partidos ou candidatos, a legislação eleitoral considera crime, no dia da eleição, a realização de comícios e carreatas, o uso de alto-falantes e amplificadores de som e qualquer tentativa de persuadir o eleitorado.

Também é proibida aou o, embora aplicativos e conteúdos já divulgados possam permanecer no ar.



Como denunciar

Qualquer cidadão que identificar uma infração eleitoral deve comunicar o fato ao juízo da zona eleitoral responsável pela localidade onde a irregularidade ocorreu.

Dependendo da natureza da ocorrência, apoderá encaminhar o caso para análise do