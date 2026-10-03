Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país

Os primeiros resultados das eleições de 2026 começam a ser divulgados a partir das 17h deste domingo (4), no horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números serão atualizados durante a apuração, conforme os votos das seções eleitorais forem recebidos e totalizados pela Justiça Eleitoral.

O horário marca o início da divulgação das parciais, e não a definição imediata dos vencedores. A conclusão de cada disputa depende do avanço da contagem e dos votos que ainda faltam ser contabilizados. Assim, os candidatos que aparecem na frente nos primeiros resultados podem mudar de posição ao longo da apuração.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. Como os estados seguem uma referência única, a divulgação pode começar sem a espera pelo encerramento da votação em regiões com fusos diferentes. Quem estiver na fila até o horário limite terá direito a votar, mesmo que o atendimento se prolongue.

Como os votos são contados?



Após o encerramento da votação em cada seção, a urna eletrônica contabiliza os votos e emite o Boletim de Urna, documento que apresenta o resultado daquele equipamento. Os dados são enviados à Justiça Eleitoral e somados aos das demais seções para formar os resultados das disputas.

Não há um horário único para a definição de todos os eleitos. Uma disputa pode ser considerada matematicamente definida antes de atingir 100% da totalização, quando os votos restantes já não têm capacidade de alterar o resultado.

Onde acompanhar os resultados?

O eleitor pode acompanhar a apuração pelo site Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para celulares. As plataformas permitem consultar os números das eleições para presidente, governador, senador e deputados

O TSE também terá cobertura ao vivo no YouTube e na TV Justiça. A programação começa às 7h45 e, a partir das 17h, passa a se concentrar na apuração e na divulgação dos resultados.







