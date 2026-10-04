Tânia Rêgo/Lula Marques/ Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

A votação dos brasileiros que vivem no exterior começou a ser encerrada antes mesmo da abertura das urnas no Brasil devido aos diferentes fusos horários. Países da Ásia e da Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação.

Até o momento, boletins de urna já permitem conhecer os resultados de alguns locais. Os dados ainda não representam a apuração oficial consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O iG acompanha os resultados divulgados nos diferentes países e territórios e atualizará esta reportagem conforme novos boletins forem disponibilizados.

Nova Zelândia

A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a encerrar a votação neste domingo. O país está 16 horas à frente do horário de Brasília.

No local, Lula ficou em primeiro lugar, com 234 votos, enquanto Flávio Bolsonaro terminou na segunda colocação.

Lula: 234 votos (70,48%);

Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%);

Renan Santos: 13 votos (3,92%);

Zema: 7 votos (2,11%);

Escritor Augusto Cury: 6 votos (1,81%);

Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%);

Samara: 2 votos (0,60%);

Hertz Dias: 1 voto (0,30%).

Austrália

Na Austrália, o resultado ainda é parcial. Até o momento, 26 das 29 seções eleitorais tiveram os votos contabilizados nos boletins acompanhados.

Lula aparece na liderança, seguido por Flávio Bolsonaro.

Lula: 5.283 votos;

Flávio Bolsonaro: 2.022;

Escritor Augusto Cury: 276;

Renan Santos: 266;

Zema: 117;

Ronaldo Caiado: 102;

Samara: 24;

Clariana Barão: 17;

Hertz Dias: 15;

Rui Costa Pimenta: 6;

Edmilson Costa: 6;

Veterinário Wilson Grassi: 5;

Leonardo Avalanche: 1.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula também terminou na primeira colocação, com 123 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 72 votos.

Lula: 123 votos (56,94%);

Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%);

Renan Santos: 6 votos (2,78%);

Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%);

Escritor Augusto Cury: 6 votos (2,78%);

Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%);

Zema: 1 voto (0,46%);

Samara: 1 voto (0,46%).

Filipinas

Nas Filipinas, o cenário foi diferente. Flávio Bolsonaro ficou em primeiro lugar, com 33 votos, o equivalente a 53,23% dos votos registrados no boletim.

Lula teve 26 votos, ou 41,94%.

Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%);

Lula: 26 votos (41,94%);

Renan Santos: 2 votos (3,23%);

Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%).

Malásia

Na Malásia, Lula ficou à frente de Flávio Bolsonaro.

O candidato recebeu 44 votos, contra 27 do segundo colocado.

Lula: 44 votos (53,66%);

Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%);

Renan Santos: 7 votos (8,54%);

Escritor Augusto Cury: 3 votos (3,66%);

Zema: 1 voto (1,22%);

Ronaldo Caiado: 1 voto (1,22%).

Singapura

Em Singapura, Lula também aparece na primeira colocação, com 190 votos. Flávio Bolsonaro teve 92 votos.

Lula: 190 votos (54,60%);

Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%);

Renan Santos: 22 votos (6,32%);

Escritor Augusto Cury: 21 votos (6,03%);

Zema: 12 votos (3,45%);

Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%);

Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%);

Samara: 2 votos (0,57%);

Clariana Barão: 1 voto (0,29%).

Votação no exterior

Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar fora do país. Ao todo, a Justiça Eleitoral instalou urnas em 186 cidades de 134 países.

Entre os países com maior concentração de eleitores brasileiros estão Estados Unidos, Portugal e Japão.

A votação no exterior é destinada exclusivamente à escolha do presidente da República. Os resultados registrados nos boletins de urna podem ser conhecidos antes da divulgação oficial, mas a totalização feita pelo TSE será disponibilizada somente após as 17h, no horário de Brasília.

O iG acompanha a divulgação dos boletins de urna e atualizará esta reportagem ao longo do dia, conforme novos países encerrarem a votação e os resultados forem disponibilizados.