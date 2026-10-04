A votação dos brasileiros que vivem no exterior começou a ser encerrada antes mesmo da abertura das urnas no Brasil devido aos diferentes fusos horários. Países da Ásia e da Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação.
Até o momento, boletins de urna já permitem conhecer os resultados de alguns locais. Os dados ainda não representam a apuração oficial consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O iG acompanha os resultados divulgados nos diferentes países e territórios e atualizará esta reportagem conforme novos boletins forem disponibilizados.
Nova Zelândia
A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a encerrar a votação neste domingo. O país está 16 horas à frente do horário de Brasília.
No local, Lula ficou em primeiro lugar, com 234 votos, enquanto Flávio Bolsonaro terminou na segunda colocação.
Lula: 234 votos (70,48%);
Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%);
Renan Santos: 13 votos (3,92%);
Zema: 7 votos (2,11%);
Escritor Augusto Cury: 6 votos (1,81%);
Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%);
Samara: 2 votos (0,60%);
Hertz Dias: 1 voto (0,30%).
Austrália
Na Austrália, o resultado ainda é parcial. Até o momento, 26 das 29 seções eleitorais tiveram os votos contabilizados nos boletins acompanhados.
Lula aparece na liderança, seguido por Flávio Bolsonaro.
Lula: 5.283 votos;
Flávio Bolsonaro: 2.022;
Escritor Augusto Cury: 276;
Renan Santos: 266;
Zema: 117;
Ronaldo Caiado: 102;
Samara: 24;
Clariana Barão: 17;
Hertz Dias: 15;
Rui Costa Pimenta: 6;
Edmilson Costa: 6;
Veterinário Wilson Grassi: 5;
Leonardo Avalanche: 1.
Coreia do Sul
Na Coreia do Sul, Lula também terminou na primeira colocação, com 123 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 72 votos.
Lula: 123 votos (56,94%);
Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%);
Renan Santos: 6 votos (2,78%);
Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%);
Escritor Augusto Cury: 6 votos (2,78%);
Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%);
Zema: 1 voto (0,46%);
Samara: 1 voto (0,46%).
Filipinas
Nas Filipinas, o cenário foi diferente. Flávio Bolsonaro ficou em primeiro lugar, com 33 votos, o equivalente a 53,23% dos votos registrados no boletim.
Lula teve 26 votos, ou 41,94%.
Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%);
Lula: 26 votos (41,94%);
Renan Santos: 2 votos (3,23%);
Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%).
Malásia
Na Malásia, Lula ficou à frente de Flávio Bolsonaro.
O candidato recebeu 44 votos, contra 27 do segundo colocado.
Lula: 44 votos (53,66%);
Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%);
Renan Santos: 7 votos (8,54%);
Escritor Augusto Cury: 3 votos (3,66%);
Zema: 1 voto (1,22%);
Ronaldo Caiado: 1 voto (1,22%).
Singapura
Em Singapura, Lula também aparece na primeira colocação, com 190 votos. Flávio Bolsonaro teve 92 votos.
Lula: 190 votos (54,60%);
Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%);
Renan Santos: 22 votos (6,32%);
Escritor Augusto Cury: 21 votos (6,03%);
Zema: 12 votos (3,45%);
Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%);
Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%);
Samara: 2 votos (0,57%);
Clariana Barão: 1 voto (0,29%).
Votação no exterior
Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar fora do país. Ao todo, a Justiça Eleitoral instalou urnas em 186 cidades de 134 países.
Entre os países com maior concentração de eleitores brasileiros estão Estados Unidos, Portugal e Japão.
A votação no exterior é destinada exclusivamente à escolha do presidente da República. Os resultados registrados nos boletins de urna podem ser conhecidos antes da divulgação oficial, mas a totalização feita pelo TSE será disponibilizada somente após as 17h, no horário de Brasília.
O iG acompanha a divulgação dos boletins de urna e atualizará esta reportagem ao longo do dia, conforme novos países encerrarem a votação e os resultados forem disponibilizados.