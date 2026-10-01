Redes sociais Natália Sousa Soares, ex-rainha da festa do peão, morreu após bater o carro em árvore

Natália Sousa Soares, de 26 anos, morreu após o carro que dirigia sair da pista e bater contra uma árvore, na GO-426, entre Inhumas e Santa Rosa de Goiás. Ex-rainha de festa de peão do município de Santa Rosa, Natália estava com a filha de um ano e quatro meses no veículo. A criança sobreviveu ao impacto e foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital.

O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (30). Segundo os Bombeiros, devido à força do impacto, os militares precisaram utilizar o desencarcerador para abrir a porta do passageiro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Petrolina e do Hospital de Santa Rosa também atenderam a ocorrência.

Natália foi coroada rainha de peão de Santa Rosa em 2018, cursava pedagogia e educação física e trabalha em uma escola da região.

Redes sociais Natália Soares foi coroada rainha da festa do peão em 2018





Amigos e familiares da vítima prestaram homenagens nas redes sociais. "Muito querida, doce e uma amiga muito linda. Vamos sentir falta", diz foto em homenagem à jovem.

Segundo a Polícia Militar, a filha de Natália não apresentava ferimentos aparentes, mas foi encaminhada para o hospital a fim de realizar exames médicos. À imprensa, uma amiga da jovem informou que a bebê já havia deixado o hospital.







