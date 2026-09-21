Reprodução/PMGO Agente de segurança de Santa Catarina mostra peças de uniforme da PMGO após acidente na SC-416

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) alertou para a circulação irregular de uniformes da corporação após parte de uma carga ser saqueada na SC-416, em Garuva, em Santa Catarina. As peças ficaram espalhadas pela pista depois de um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (17). O caso levou a PMGO a comunicar forças de segurança de todo o país.

Segundo a corporação, os fardamentos pertencem a um novo modelo, aprovado recentemente, cujo uso regular pelos policiais estava previsto para começar após a chegada da remessa. A orientação é que qualquer circulação irregular dessas peças seja comunicada às autoridades para averiguação.

“A Corporação ressalta que o uso de uniformes, distintivos, insígnias ou emblemas da Polícia Militar de Goiás por pessoas não autorizadas é vedado”, informou a PMGO em nota.

O veículo transportava aproximadamente 50 caixas de fardamentos, conforme o registro da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina citado pela corporação goiana. O número corresponde ao total transportado. A nota não informa quantas caixas ou peças foram levadas.

De acordo com a PMGO, o saque ocorreu depois que a carga se espalhou pela rodovia e foi constatado pela Polícia Militar catarinense. Equipes de inteligência de Goiás trabalham em conjunto com as forças de segurança de Santa Catarina para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis.

O transporte estava a cargo de uma empresa terceirizada contratada para fornecer os uniformes. A PMGO informou que a carga tinha seguro e ainda seria entregue à corporação.