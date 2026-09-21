Corpo de Bombeiros Fachada do 10º Batalhão Bombeiro Militar, em Catalão (GO)

Um bebê de 1 ano e 9 meses sofreu lesões no rosto após ser exposto à soda cáustica durante a preparação de sabão caseiro, em Catalão, no sudeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino chegou ao quartel bastante agitado e chorando intensamente, antes de ser encaminhado à Santa Casa do município.

A criança foi levada de carro ao 10º Batalhão Bombeiro Militar, por volta das 15h35, no sábado (19) e entrou no local nos braços de uma mulher. À equipe, a mãe relatou que o menino havia sido exposto ao produto químico durante o preparo do sabão.

Os militares lavaram imediatamente o rosto do bebê com água corrente para remover os resíduos da substância. Após os primeiros cuidados, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação e atendimento médico.

Como evitar acidentes

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) alerta que substâncias corrosivas, como soda cáustica, ácidos e alguns produtos de limpeza, podem causar queimaduras graves e intoxicações. Crianças pequenas exigem atenção especial, pois podem explorar o ambiente e alcançar recipientes deixados em locais acessíveis.

A orientação é guardar esses produtos fora do alcance e da vista das crianças, preferencialmente em armários altos e trancados. Durante a fabricação de sabão caseiro ou o manuseio de substâncias corrosivas, elas devem permanecer afastadas do local.

Os produtos devem ser mantidos nas embalagens originais, identificadas e fechadas, longe de alimentos e bebidas. Nunca devem ser transferidos para garrafas de água ou refrigerante. A corporação também recomenda usar luvas e proteção ocular, conforme as instruções do fabricante, e não misturar substâncias sem conhecer os riscos.Intoxicação com produtos de limpeza: o que fazer e como evitar

O que fazer em caso de exposição

Segundo as orientações dos bombeiros, as medidas variam conforme o tipo de contato:

Pele: retirar cuidadosamente roupas e objetos contaminados e lavar a região imediatamente com água corrente, de forma prolongada e abundante. Não tentar neutralizar o produto com outra substância.

retirar cuidadosamente roupas e objetos contaminados e lavar a região imediatamente com água corrente, de forma prolongada e abundante. Não tentar neutralizar o produto com outra substância. Olhos: lavar imediatamente com água corrente ou soro fisiológico, de forma contínua, por pelo menos 15 minutos, e procurar atendimento médico urgente. Não usar colírios sem orientação profissional.

lavar imediatamente com água corrente ou soro fisiológico, de forma contínua, por pelo menos 15 minutos, e procurar atendimento médico urgente. Não usar colírios sem orientação profissional. Ingestão: não provocar vômito nem oferecer receitas caseiras ou substâncias para neutralizar o produto. Buscar atendimento imediatamente, mesmo sem sintomas, e levar a embalagem ou o rótulo, se possível.

não provocar vômito nem oferecer receitas caseiras ou substâncias para neutralizar o produto. Buscar atendimento imediatamente, mesmo sem sintomas, e levar a embalagem ou o rótulo, se possível. Inalação: afastar a pessoa da fonte de exposição e levá-la para um local com ar fresco, desde que isso possa ser feito com segurança.

Em situações com dificuldade para respirar, alteração da consciência, convulsões ou outros sinais de emergência, a orientação é acionar o 193. Também é possível buscar orientação especializada pelo Disque-Intoxicação, no telefone 0800 722 6001.







