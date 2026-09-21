Raphael Bezerra Goiás tem previsão de calor e umidade forte, o que favorece a formação de temporais

A primavera começa nesta terça-feira (22) com previsão de aumento do risco de tempestades acompanhadas de raios, ventos fortes e eventual queda de granizo em Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a combinação de calor e umidade favorece a formação desses temporais, com chuvas principalmente à tarde e à noite.

A distribuição das precipitações, porém, deve ser desigual pelo estado. Para outubro, novembro e dezembro, o órgão prevê diferenças no volume e na intensidade das chuvas entre as regiões goianas, além da possibilidade de atraso na consolidação do período chuvoso. O cenário exige atenção tanto aos temporais quanto à irregularidade das precipitações.

De acordo com o boletim, a permanência do El Niño é um dos fatores que favorecem essa distribuição irregular. A previsão também indica temperaturas ligeiramente acima da média climatológica, usada como referência para o comportamento esperado do clima no período.

A nova estação marca a transição entre os períodos seco e chuvoso no Centro-Oeste. Embora as precipitações tendam a se tornar mais frequentes, o Cimehgo alerta que essa mudança pode ocorrer com atrasos e oscilações. As primeiras pancadas já podem vir acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

O informativo também aponta a formação de Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) entre os sistemas que favorecem períodos prolongados de chuva na região. A perspectiva para a primavera inclui melhora da umidade relativa e da qualidade do ar.

A irregularidade das chuvas terá reflexos no planejamento da nova safra. Segundo o Cimehgo, a variação dos volumes pode provocar estresse hídrico no estabelecimento inicial das lavouras, quando a disponibilidade de água é necessária ao desenvolvimento das plantas.



