Corpo de Bombeiros Jovem atravessava um trecho de pedras quando escorreu, bateu a cabeça e caiu no rio

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um jovem que desapareceu nas águas do Rio Claro, nas proximidades de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), em Jataí, no sudoeste de Goiás. A vítima tinha aproximadamente 19 anos, segundo as informações iniciais da corporação.

De acordo com as informações passadas por testemunhas aos policiais no local, o jovem atravessava um trecho de pedras quando escorregou, bateu a cabeça e caiu no rio. Ele afundou e não foi mais visto.

Com base nessas informações, os bombeiros identificaram o ponto mais provável onde a vítima teria afundado e realizaram buscas na superfície e nas margens. A área foi isolada para os trabalhos.

Os militares também orientaram as pessoas que estavam no local a não tentar resgatá-lo, devido aos riscos relacionados à profundidade, à correnteza e à baixa visibilidade da água.

Uma equipe de mergulho de Goiânia precisou ser acionada para dar continuidade às buscas, com deslocamento previsto para esta segunda-feira (21).



