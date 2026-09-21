Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF André Mendonça

O ministro André Mendonça conseguiu acessar nesta segunda-feira (21) o conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, contendo as mensagens trocadas pelo ex-dono do Banco Master. As informações são do O Globo.

O acesso aconteceu depois que o gabinete do ministro informou à Polícia Federal (PF), no fim de semana, que não conseguia abrir o arquivo que reunia os dados do aparelho apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. O ministro Luiz Fux também passava pelo mesmo problema.

No sábado (19), Mendonça e Fux enviaram documentos ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informando que não tinham conseguido “acesso efetivo ao material ali contido”, após receberem o conteúdo na quinta-feira (17).

Nos documentos enviados à PF, Mendonça e Fux pediram “auxílio técnico operacional necessário”. Eles também solicitaram a conferência da “higidez do material especificamente entregue” aos gabinetes.

Os ministros apontaram como possíveis explicações para o problema “dificuldades de ordem técnica operacional” ou “algum tipo de defeito contido na mídia entregue”.

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PF tinha outras cópias

A PF havia informado que possuía outras cópias do conteúdo completo do celular de Vorcaro. A informação foi apresentada após a sessão extraordinária do STF realizada na terça-feira (15), quando o ministro Cristiano Zanin tentou obter os dados diretamente com Mendonça, relator do caso Master.

Mendonça afirmou que o conteúdo não era necessário para as decisões do STF relacionadas ao envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com Vorcaro. O ministro também disse que tinha uma cópia completa do material em seu gabinete, mas que ela estava lacrada e que sua abertura serviria apenas para tumultuar a sessão.

A PF informou ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, que possuía o conteúdo completo e poderia fornecer cópias dos dados aos ministros. Depois disso, Zanin e Gilmar Mendes procuraram a corporação para receber o material.





Mensagens chegaram a outros ministros

Com as cópias fornecidas pela PF, Zanin e Gilmar passaram a ter acesso aos dados retirados do celular de Vorcaro. Entre as mensagens que vieram a público estavam conversas entre Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, e o ex-banqueiro.

Também havia conversas com menções ao ministro Kassio Nunes Marques, que se declarou impedido de votar na sessão realizada na terça-feira (15).

O iG procurou a PF e o STF para confirmar o pedido feito pelos ministros, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.