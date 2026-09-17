STF Ministros pedem acesso aos dados em meio à crise do STF por envolvimentos com o ex-banqueiro Vorcaro

Os ministros André Mendonça e Luiz Fux pediram acesso integral ao conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O material já foi entregue aos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes pela Polícia Federal (PF).

O ministro, contudo, afirmou que não era necessário para as decisões da Corte quanto ao envolvimento de Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro.

Mendonça também afirmou possuir uma cópia integral, que estava em seu gabinete, mas disse que estava lacrada e que apenas serviria para tumultuar a sessão.

A PF informou a Fachin, que preside o, que possuía o material completo, com condições de fornecer as cópias dos dados aos ministros sem prejuízo nenhum. Foi quando Zanin e Mendes recorreram à corporação para obter as informações.

Com isso, conversas do filho de Fux, Rodrigo Fux, com Daniel Vorcaro, vazaram. Também havia diálogos com menção ao ministro Kassio Nunes Marques, que se declarou impedido de votar na sessão desta terça-feira (15).

O iG procurou a PF sobre a nova requisição dos ministros, mas não obteve retorno até a última atualização. O espaço segue aberto.