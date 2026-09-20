Reprodução/Banco Master Daniel Vorcaro.

A Polícia Federal encontrou cerca de 5 mil arquivos classificados como “Score nudez” nos celulares de Daniel Vorcaro, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo. A classificação reúne imagens relacionadas a nudez e conteúdo sexual. O ex-banqueiro é i nvestigado no caso Banco Master.

Os dados fazem parte do grande volume de informações extraídas dos celulares durante a perícia.

Segundo O Globo, parte desse material foi encaminhada a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que solicitaram acesso aos dados apreendidos.

A PF informou que manteve os arquivos originais preservados, com lacres e mecanismos para garantir a integridade dos dados. Cópias idênticas do conteúdo extraído também foram enviadas aos gabinetes dos ministros que solicitaram acesso.

Até o momento, não foi informado se esse conteúdo tem alguma relação com as investigações sobre o Banco Master.





Arquivos de Vorcaro são armazenados em área restrita

Os dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro estão sendo analisados com acesso restrito nos gabinetes de ministros do S upremo Tribunal Federal (STF). O material, entregue pela Polícia Federal (PF), tem cerca de 500 gigabytes e reúne conversas, áudios, documentos e outros registros do aparelho.

Além da busca por informações relacionadas ao caso do Banco Master, há preocupação com dados pessoais presentes na extração que não necessariamente têm relação com as investigações.

Mensagens de Vorcaro citam Paulo Gonet

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) analisa, na próxima sexta-feira (25), as menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, encontradas em mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro.

Em uma das conversas, Vorcaro teria escrito ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes: “Não podemos reverter isso com Paulo e Andrei”. Segundo os investigadores, “Paulo” seria uma referência a Gonet e “Andrei”, ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Gonet também é citado em conversas envolvendo o advogado Ciro Soares. Segundo as informações sobre o material apreendido, o advogado teria intermediado contatos entre o procurador-geral e Vorcaro.