Reprodução/ Facebook - Água Santa Paulo Sirqueira Korek Farias

O presidente do Esporte Clube Água Santa, Paulo Sirqueira Korek Farias, empresário do setor de transportes, entregou-se à polícia na noite do último sábado (19). Paulo Siqueira é um dos alvos da Operação Vectura Corrupta, que investiga um suposto esquema de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista.

Paulo Korek teve um mandado de prisão expedido na última quinta-feira (17), após a operação realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil. Ele era considerado foragido.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que informou, em nota:

Ele se apresentou e prestou depoimento na DISE de Mogi das Cruzes, com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Civil e permaneceu detido, à disposição da Justiça. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP)





A Operação Vectura Corrupta cumpriu 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Entre os alvos estão o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite da Silva (União Brasil); o ex- presidente da SPTrans Levi dos Santos Oliveira; o candidato a deputado estadual em São Paulo Danilo Marco Morgado Silva (PL); além de Carla de Paula Muller, Cícero José dos Santos Filho, Edivania Arruda Botelho Alves, Edson Antônio de Sousa, Eduardo Medeiros, André Cassali, José Ronaldo Alves de Sales, José Daniel Satilite, Julio Salvador Filho, Claudionor Aparecido Sabino Tomaz , Milton Mello Mirleu, Sergio Luiz Gaevard e Paulo Siqueira Korek Farias.





Investigações

Segundo uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, Paulo Siqueira Korek é apontado como empresário e proprietário das empresas Translider e A2. Segundo a investigação, ele seria um “testa de ferro” da organização criminosa.

Ele atua no ramo de transportes e, de acordo com as investigações, administraria interesses do crime organizado.

As investigações também apontam que os pagamentos destinados aos “laranjas” da Translider ocorriam de forma estruturada. Os diálogos registrados durante a investigação indicam que Korek era o responsável pelos pagamentos recorrentes aos “laranjas”.

Infiltração nos ônibus

Divulgação/Transwolff Ônibus da Transwolff





















Diante do contexto das investigações, o MPSP afirma que existem indicativos de que a facção detém o monopólio dos transportes públicos da capital paulista. Das 22 empresas que operam na cidade, ao menos 12 seriam controladas pelo PCC. Veja a lista abaixo:

01- Viação Transcap Transportes

02- Alfa Rodobus Transportes

03- Transwolff Transportes

04- A2 Transportes

05- Imperial Transportes

06- Move Bus Transportes

07- Péssego Transportes

08- Allianz Transportes

09- Transunião Transportes

10- Qualibus Transportes

11- Norte Bus Transportes

12- Spencer Transportes

Trajetória no futebol

Paulo Sirqueira Korek aparece como presidente do Água Santa no cadastro da Federação Paulista de Futebol (FPF). O clube de Diadema, fundado em 1981 e profissionalizado em 2011, alcançou, durante sua gestão, o principal resultado de sua história.

Reprodução/ Federação Paulista de Futebol Paulo Sirqueira Korek aparece como presidente do Água Santa no cadastro da Federação Paulista de Futebol (FPF)





Em 2023, o Água Santa fez uma campanha histórica no Campeonato Paulista da Série A1. No mata-mata, eliminou São Paulo e Red Bull Bragantino e chegou à final do estadual. No primeiro jogo da decisão, venceu o Palmeiras por 2 a 1, mas perdeu a partida de volta por 4 a 0 e terminou a competição como vice-campeão.