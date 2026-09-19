Reprodução/ Instagram @miltonleite.sp Ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) alegou neste sábado (19) que não está se sentindo bem e solicitou ser levado a um hospital. A audiência de custódia estava prevista para a tarde de hoje.

O ex-vereador se entregou à polícia em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na tarde da última sexta-feira (18), a pós ter um mandado de prisão temporária expedido durante a Operação Vectura Corrupta.

Milton Leite é investigado pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) por suspeitas relacionadas à atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de transporte público da capital, envolvendo empresários, políticos e advogados.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) para saber se Milton já foi encaminhado ao hospital, além de informações sobre seu estado de saúde, e aguarda resposta.