Ônibus cai em ribanceira e deixa cinco mortos no Vale do Paraíba

Cinco pessoas morreram após um ônibus de viagem cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.
Segundo as informações iniciais, o veículo transportava cerca de 48 pessoas e seguia pelo trecho de serra quando o motorista perdeu o controle. O ônibus saiu da pista e despencou pela ribanceira.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado para atender a ocorrência, que envolve múltiplas vítimas.
Resgate mobiliza equipes da região
Uma força-tarefa foi montada para retirar os passageiros do ônibus. Participam do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá, além do Samu de Cruzeiro, Guaratinguetá e Queluz.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi empregado no resgate e no transporte de vítimas. O Águia de São Paulo foi colocado à disposição para reforçar a operação, caso necessário.
As primeiras informações do Samu apontam que há vítimas em estado grave e passageiros que ficaram presos nas ferragens.
Vítimas são levadas para hospitais
Ainda durante o atendimento inicial, duas vítimas foram socorridas pelas equipes do Samu de Cruzeiro. Uma delas apresentava escoriações e contusões no tórax e na pelve. A outra tinha fratura na face, além de escoriações e contusões no tórax e na pelve.
As duas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Os demais passageiros estão sendo avaliados pelas equipes de emergência conforme são retirados do veículo.
O número de vítimas e a gravidade dos ferimentos ainda serão atualizados ao longo do atendimento.
Força-tarefa foi ampliada
A quantidade de pessoas envolvidas no acidente levou à mobilização de equipes de diferentes municípios do Vale do Paraíba.
Em Guaratinguetá, foi acionado um plano de contingência para garantir a continuidade dos serviços de emergência enquanto parte das equipes permanece empenhada no resgate na SP-52.
As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do ônibus ainda serão apuradas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas.
**Matéria em atualização.