Imagem gerada por IA + Reprodução Wikimedia Commons/Julia Moraes Johan Eliasch comprou madeireira e encerrou produção, transformando área em zona de preservação

O empresário Johan Eliasch assumiu o controle da Gethal Amazonas e de áreas ligadas à madeireira em 2005, passando a administrar cerca de 160 mil hectares de floresta. Em vez de continuar a exploração, o sueco-britânico mandou parar a retirada de madeira e afirmou que havia entrado no negócio com a intenção de preservar a mata.

Fechei a operação florestal e demiti mil pessoas. Johan Eliasch (ao The Guardian)





Imagem gerada por IA - iG Bilionário sueco-britânico comprou a madeireira Gethal Amazonas por U$ 22 milhões, cerca de R$ 60 milhões à época





O terreno adquirido pelo bilionário somava mais de 1.600 quilômetros quadrados e foi comprado por US$ 22 milhões, quantia equivalente a R$ 60 milhões à época. A operação extratora de madeira foi fechada, deixando cerca de mil pessoas sem emprego. O número foi informado pelo próprio Eliasch durante entrevista ao periódico britânico The Guardian, em 2006.

Fiz aquilo para proteger a floresta. Johan Eliasch (ao The Guardian)





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Eliasch reconheceu que os trabalhadores dependiam da renda, mas afirmou que sua prioridade era impedir a continuidade do desmatamento. A ideia do bilionário era manter uma grande extensão da floresta intacta, prezando tanto pela biodiversidade quanto pelo carbono armazenado na vegetação. O empresário também passou a defender que outros empresários ricos comprassem áreas ameaçadas visando evitar a exploração madeireira e a agropecuária, causando revolta em parte da população.

Reprodução Wikimedia Commons/Vlada Republike Slovenije from Ljubljana, Slovenia Johan Eliasch comprou madeireira e encerrou produção, transformando área em zona de preservação





No Brasil, a proposta teve resistência, com críticas ao plano do sueco-britânico que repudiavam a concentração de terras amazônicas nas mãos de estrangeiros. Ademais, havia ainda a percepção de que comunidades locais e povos indígenas estavam sem voz ativa na decisão sobre como proteger a própria floresta onde viviam.

A floresta não pode ser comprada. Ela é a nossa vida; sempre a protegemos. Líder Yanomami Davi Kopenawa (ao The Guardian)





Três anos depois, a empresa de Eliasch foi multada em quase R$ 400 milhões

Imagem gerada por IA - iG Ibama aplicou R$ 381 milhões em multas à Gethal





Em 2008, a Gethal foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em R$ 381 milhões. O órgão público explicou que a empresa não havia cumprido um Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 2005 e apontou irregularidades envolvendo aproximadamente 700 mil metros cúbicos de madeira.

Reprodução Wikimedia Commons/Richter Frank-Jurgen Johan Eliasch comprou madeireira e encerrou produção, transformando área em zona de preservação





Segundo o Ibama, a madeira foi extraída, transportada e comercializada em desacordo com a legislação ambiental, em volume que correspondia a cerca de 230 mil árvores. A empresa não concordou com a acusação e afirmou que os fatos se referiam à administração anterior, acrescentando que a exploração já havia sido encerrada depois da entrada de Eliasch.

Imagem gerada por IA - iG Bilionário sueco-britânico comprou a madeireira Gethal Amazonas por U$ 22 milhões, cerca de R$ 60 milhões à época





Ainda em 2009, a Justiça brasileira tornou indisponíveis todos os bens da Gethal, além de mais de 33 mil hectares de florestas. A atuação do empresário na Amazônia também era investigada pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que apurava informações de que Eliasch teria calculado exatamente quanto custaria adquirir toda a floresta.

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O caso contra o bilionário ganhou repercussão internacional e passou pelo Congresso e pela Polícia Federal, mas a investigação dos órgãos públicos não encontrou nada relevante contra Eliasch, segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em 2024.

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Depois das polêmicas, Eliasch continuou ligado à pauta ambiental e ainda cofundou a Cool Earth, uma organização internacional sem fins lucrativos. Hoje, a ONG trabalha com povos indígenas e comunidades locais e concentra seus projetos na proteção de florestas tropicais em todo o planeta.

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