Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul Carro e carreta colidem de frente na BR-158

Três homens morreram após uma colisão frontal entre um carro e uma carreta na noite de sábado (19), na BR-158, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu no km 251 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Sucuriú.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades e por veículos locais, a batida ocorreu por volta das 21h30. O carro envolvido era um Fiat Palio, que ficou completamente destruído após o impacto.

As três vítimas estavam no automóvel e ficaram presas às ferragens. Elas morreram ainda no local.

Entre os mortos estão Jeferson Mateus de Souza Andrade, de 27 anos, e Hércules Douglas da Silva, de 28 anos. A terceira vítima ainda não havia sido identificada na última atualização.

Caminhoneiro não se feriu

O motorista da carreta não ficou ferido. Informações divulgadas por veículos da região apontam que o caminhão prestava serviço para uma empresa do setor de celulose.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Way-112, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O trecho foi isolado para o trabalho das equipes de resgate e da perícia. Os trabalhos no local terminaram por volta de 1h30 da madrugada deste domingo (20).

Causas serão investigadas

A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil e a perícia deverão analisar as condições da rodovia, os veículos e os vestígios encontrados no local para determinar como aconteceu a batida.

Até a última atualização, não havia informação oficial sobre qual dos veículos teria invadido a pista contrária. As circunstâncias e as causas do acidente seguem sob investigação.