Divulgação Jefferson de Oliveira está desaparecido desde 25 de julho, quando sofreu um acidente

A ossada encontrada no final da tarde de quarta-feira (16) em uma área de mata, em Aparecida de Goiânia, pertence a Jefferson de Oliveira, 43, confirmou a Polícia Técnico Científica. Exames complementares ainda são realizados para tentar determinar a causa da morte. Por isso, não há previsão para a liberação dos restos mortais à família.

Jefferson estava desaparecido desde 25 de julho, quando sofreu um acidente de carro nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado.

A família de Jefferson participou das buscas e reconheceu as roupas utilizadas pelo homem no dia do acidente. A Polícia Civil aponta ainda que o corpo encontrado possui aparelho ortodôntico.

A localização ocorreu por volta das 17h30, quando um dos cães empregados na operação indicou o ponto onde estava o corpo. A ação reunia 12 bombeiros, 12 policiais e dois cães farejadores.

“A presença dos cães foi fundamental nessa operação. Cada cão desempenha o trabalho que em média seria realizado por 40 pessoas”, declarou o delegado Sérgio Henrique Alves.



Sumiço após acidente

Jefferson desapareceu após o carro que dirigia bater contra um poste e capotar. Ele seguia para a casa da mãe, Cleomar de Oliveira, onde tomaria café da manhã. Um vídeo feito logo após a batida mostra o trabalhador saindo do veículo ferido e aparentemente desorientado.





Nas imagens, pessoas que estavam no local o acusam, sem apresentar provas, de ter ingerido bebida alcoólica e de ter atingido um motociclista. A suspeita teria surgido por causa de um capacete encontrado dentro do carro. Não há confirmação oficial de que Jefferson estivesse alcoolizado ou de que outro veículo tivesse participado do acidente.



A linha investigativa divulgada posteriormente indicou que Jefferson pode ter entrado na mata por medo, depois de ser hostilizado. A Polícia Civil apreendeu o celular que continha uma das gravações e ouviu testemunhas. A possibilidade de sequestro também chegou a ser investigada, mas, segundo o delegado Sérgio Henrique, não encontrou sustentação nos elementos reunidos.



