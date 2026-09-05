Divulgação Saco com ossada de mulher encontrando em frente da casa do suspeito, em Poá, município da Região Metropolitana de São Paulo

Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante em Poá, município da Região Metropolitana de São Paulo, após retirar uma ossada de uma sepultura em um cemitério e levar os restos mortais para casa. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (4).

A Polícia Militar foi chamada após receber uma denúncia com informações de que um morador da região estaria com os ossos dentro da residência. Ao chegarem no imóvel, no bairro Jardim Itamarati, as autoridades encontraram os restos mortais dentro de um saco plástico na calçada, logo em frente à residência.

Segundo informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito afirmou aos policiais que havia invadido o Cemitério da Paz para retirar a ossada de sua mãe, realizando a exumação por conta própria. De acordo com o homem, a ação foi motivada após ter sonhos repetitivos com a mulher, onde ela aparecia em sofrimento.





Os ossos pertenciam a outra pessoa

A ocorrência foi apresentada ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba e a perícia foi solicitada tanto na residência, quanto no cemitério invadido pelo suspeito. Após avaliarem as provas, a Polícia Civil constatou que os ossos, assim como a sepultura violada, pertenciam a outra pessoa, e não à mãe do suspeito.

O caso foi registrado como violação de sepultura e destruição, subtração ou ocultação de cadáver ou parte dele; o homem seguiu preso e à disposição da justiça. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), onde serão realizados o exame e a identificação.

Por conta das condições peculiares da ocorrência, a autoridade policial responsável também optou por pedir formalmente que seja feito um exame para avaliação médico-legal das condições psíquicas e da saúde mental do investigado.

