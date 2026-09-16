Corpo de Bombeiros de Goiás Lobo-guará foi resgatado próximo a uma fazenda, na região de Jataí

Um l obo-guará ferido foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (15), em uma propriedade rural de Jataí, no Sudoeste de Goiás. O animal apresentava dificuldade para se locomover devido a um ferimento na pata traseira direita.







O resgate aconteceu em uma fazenda na região da GO-220, com acesso pela Estrada Velha de Caiapônia, a cerca de 70 km da área urbana de Jataí.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do 13º Batalhão Bombeiro Militar utilizaram um laço cambão para conter o lobo-guará. Em seguida, o animal foi colocado em uma caixa apropriada para transporte, reduzindo os riscos durante o manejo.

Após a captura, o lobo-guará foi levado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jataí, onde ficou sob os cuidados da equipe responsável. A causa do ferimento não foi informada.

O que é um lobo-guará

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é o maior canídeo da América do Sul. Apesar do nome e da aparência, ele não é propriamente um lobo nem uma raposa, mas uma espécie distinta e o único representante vivo do gênero Chrysocyon. Um indivíduo adulto pode pesar entre 20 e 30 quilos, medir de 95 a 115 centímetros de comprimento e chegar a aproximadamente 90 centímetros de altura.

A espécie é facilmente reconhecida pela pelagem avermelhada, pelas grandes orelhas e pelas pernas compridas e escuras. As patas longas ajudam o animal a caminhar e enxergar acima da vegetação alta dos campos e das savanas.

De hábitos predominantemente solitários e crepusculares, o animal costuma ficar mais ativo no início da manhã e no fim da tarde. Sua alimentação é onívora e inclui frutos, especialmente a lobeira, além de roedores, aves, pequenos répteis, insetos e outros animais de pequeno porte. Ao consumir frutos e espalhar sementes, o lobo-guará desempenha um papel importante na manutenção da vegetação. A caça de pequenos animais também contribui para o equilíbrio das populações no ambiente.



