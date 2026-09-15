Divulgação/Corpo de Bombeiros Idoso de 100 anos é resgatado de helicóptero após ficar ilhado

Um homem de 100 anos foi resgatado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, após ficar ilhado pelas enchentes em Registro, no estado de São Paulo, nesta terça-feira (15). O centenário precisava de atendimento médico.

O resgate foi feito pelo Comando de Aviação da Polícia Militar. Depois de ser retirado da área isolada, o idoso ficou aos cuidados do Corpo de Bombeiros e foi levado para um hospital.

♬ original sound - iG @portal_ig Um homem de 100 anos foi resgatado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, após ficar ilhado pelas enchentes em Registro, no estado de São Paulo, nesta terça-feira (15). O centenário precisava de atendimento médico. O resgate foi feito pelo Comando de Aviação da Polícia Militar. Depois de ser retirado da área isolada, o idoso ficou aos cuidados do Corpo de Bombeiros e foi levado para um hospital. Não foram divulgadas informações sobre o problema de saúde que levou à necessidade de atendimento nem sobre o estado de saúde dele após o socorro. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 🎥 Corpo de Bombeiros de São Paulo #iG

Não foram divulgadas informações sobre o problema de saúde que levou à necessidade de atendimento nem sobre o estado de saúde dele após o socorro.

A ocorrência aconteceu em meio às enchentes que atingem o Vale do Ribeira e mantêm famílias fora de casa. Registro está entre os municípios que tiveram situação de emergência homologada pelo Governo de São Paulo.

Segundo o governo estadual, 16 barcos e dois helicópteros Águia foram mobilizados para atender as áreas afetadas pelas chuvas na região. As aeronaves e embarcações estão sendo usadas para chegar a comunidades que ficaram isoladas pelas enchentes.

Chuvas seguem atingindo o estado

Nas últimas 48 horas, a Defesa Civil registrou acumulados expressivos em diferentes pontos de São Paulo. Caraguatatuba teve o maior volume, com 101 mm, seguida por Praia Grande, com 77 mm, e Guarujá, com 76 mm.

Em Registro, onde o homem de 100 anos foi resgatado, o acumulado chegou a 45 mm no período. A cidade está entre os municípios atingidos pelas chuvas no Vale do Ribeira, que provocaram alagamentos, deixaram comunidades isoladas e levaram à mobilização de equipes de resgate.

Para a noite desta terça-feira (15) e a madrugada de quarta (16), ainda há previsão de pancadas isoladas, principalmente nas regiões norte e leste do estado. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.