PMGO Dupla se passou por casal e acessou joallheria fingindo que iria comprar aliança

Um assalto a uma joalheria no Setor Campinas, em Goiânia, terminou com quatro pessoas mortas e uma ferida no início da noite desta terça-feira (15). Entre os mortos, segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), estão três suspeitos de integrar o grupo e um funcionário da loja. Outro trabalhador foi baleado na perna, mas não corre risco de morte.



Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas teriam participado da ação, com funções diferentes. Enquanto o casal entrou na joalheria, um terceiro suspeito permaneceu do lado de fora como olheiro. Outro homem ficou responsável pelo transporte do grupo.

Segundo a ocorrência, um homem e uma mulher entraram no estabelecimento por volta das 18h sob o pretexto de solicitar o orçamento de uma aliança. Já no interior da loja, o homem sacou um revólver calibre .38, anunciando o roubo e determinando que os funcionários ficassem na parede.

Um dos trabalhadores tentou tomar a arma e foi atingido por disparos no braço e no tórax. Identificado como 'Galeguinho', o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro funcionário entrou em luta corporal com o suspeitos e levou um tiro na perna.

Os funcionários conseguiram desarmar o suspeito e atiraram contra o casal que não resistiu aos ferimentos.

Os trabalhadores foram levados ao Cais de Campinas com o auxílio do proprietário.

O terceiro suspeito, que permaneceu do lado de fora da joalheria para atuar como olheiro, segundo a PM, foi localizado no Jardim Novo Mundo e se envolveu em uma troca de tiros com equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Ele foi baleado e também morreu.

O outro integrante que dirigia o veículo usado na fuga foi preso. Motorista de aplicativo, ele disse que o grupo chegou a oferecer R$ 70 mil pelo transporte.



