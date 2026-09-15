Reprodução/redes sociais Área rural de Chapadão do Céu aparece coberta por granizo em vídeos compartilhados nas redes sociais

Uma tempestade de curta duração cobriu de granizo uma área de Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, no domingo (13). Imagens registradas no município mostram uma extensa camada de gelo sobre o solo, formando o que o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) classificou como um “grande tapete branco”.

♬ original sound - iG @portal_ig Uma tempestade de curta duração cobriu de granizo uma área de Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, no domingo (13). Imagens registradas no município mostram uma extensa camada de gelo sobre o solo, formando o que o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) classificou como um “grande tapete branco”. De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, foram registrados 18 milímetros de precipitação em aproximadamente 20 minutos. O volume concentrado em um intervalo tão curto caracteriza uma chuva rápida e intensa de tempestade. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução/Redes Sociais #iG

De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, foram registrados 18 milímetros de precipitação em aproximadamente 20 minutos. O volume concentrado em um intervalo tão curto caracteriza uma chuva rápida e intensa de tempestade.

Os vídeos documentam a grande quantidade de gelo acumulada, mas não oferecem uma referência suficiente para determinar o diâmetro das pedras de granizo. Segundo Amorim, o fenômeno também ficou restrito a uma área bastante localizada do Cerrado no sudoeste goiano.

Como o granizo se formou

Amorim explicou que, no domingo, havia um extenso corredor de nebulosidade associado a uma massa de ar frio. Embora a frente fria já estivesse mais deslocada em direção ao oceano, um ramo de nebulosidade ainda se estendia de Mato Grosso do Sul até São Paulo.

“Nós tivemos um extenso corredor de nebulosidade e uma massa muito fria. Essa massa mais fria, ao colidir com a massa mais quente sobre o estado de Goiás, favoreceu a formação de nuvens cumulonimbus”, explicou.

As cumulonimbus são nuvens de grande desenvolvimento vertical associadas a temporais. Dentro delas, fortes correntes de ar ascendentes transportam gotículas de água para as regiões mais altas e frias da atmosfera.

As gotículas congelam e podem permanecer circulando dentro da nuvem, onde se chocam e se juntam a outras partículas de gelo. Quando já não conseguem permanecer suspensas, caem em estado sólido, dando origem à chuva de granizo.

“Em determinado momento, a chuva que viria em estado líquido acaba caindo em estado sólido, que é o famoso granizo. Formou-se um grande tapete branco em Chapadão do Céu, mas foi uma ocorrência muito localizada”, afirmou Amorim.



Previsão para esta terça-feira

Para esta terça-feira (15), o Cimehgo prevê predomínio de sol em Goiás. Entretanto, a nebulosidade residual, combinada com as temperaturas elevadas, ainda pode provocar áreas de instabilidade em pontos isolados do estado.

As temperaturas máximas podem chegar a 35°C em Goiânia, Pires do Rio e Caiapônia. Também são esperadas máximas de 34°C em Cristalina, 33,4°C em Luziânia, 33°C em Pirenópolis e São Simão, 32,5°C em Anápolis e 31°C em Catalão.

As menores temperaturas observadas ao amanhecer foram de 19,6°C em Pirenópolis, 19,7°C em Goiânia e 19,9°C em Itumbiara.



