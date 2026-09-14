PCGO Homem usava confiança construída durante namoro para obter dinheiro das vítimas

Promessas de lucro, transferências sucessivas e o bloqueio em todos os canais de contato. Um relacionamento iniciado no Tinder terminou com prejuízo de R$ 327.1 mil para uma mulher e a prisão preventiva de um homem em um hotel de Goiânia.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, Winston Weinert é investigado e teria usado a confiança construída durante o namoro para obter o dinheiro sob a alegação de que faria investimentos financeiros. A reportagem não conseguiu contato com a defesa.



Os dois se conheceram pelo aplicativo e iniciaram um relacionamento amoroso. Durante o envolvimento, o homem dizia trabalhar com investimentos e passou a receber quantias sucessivas da vítima, com a promessa de aplicar os recursos e depois devolver o dinheiro com rendimentos.

Parte dos valores, conforme a investigação, saiu da conta bancária da avó da mulher. A Polícia Civil trata o caso como estelionato amoroso em contexto de violência patrimonial contra a mulher.

A última transferência identificada pelos investigadores ocorreu em 9 de junho de 2026. Na ocasião, o homem teria afirmado que precisava pagar taxas para liberar uma transferência eletrônica destinada justamente à quitação dos valores que devia à vítima.

Logo depois de receber o dinheiro, conforme a polícia, o investigado deixou Goiânia com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná. Há indícios de que ele tenha seguido para o Paraguai. Na sequência, interrompeu o contato com a mulher e a bloqueou nos aplicativos e demais canais de comunicação.

Com os elementos reunidos, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de mandado de busca e apreensão e medidas para localizar e restringir bens e valores relacionados ao caso.

Depois de novas diligências, agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais descobriram que o homem havia retornado a Goiânia. Ele foi localizado em um hotel e preso em cumprimento ao mandado judicial.

A prisão abriu uma nova frente de investigação. Durante o cumprimento da medida, os policiais encontraram no celular do investigado conversas mantidas com outras mulheres. O conteúdo será analisado para verificar se existem novas vítimas ou se a mesma conduta teria sido repetida.







