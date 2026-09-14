PMGO Celulares furtados em Goiânia foram localizados com ajuda de Inteligência Artificial





O sistema integrado de inteligência artificial utilizado pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) ajudou, em menos de 24 horas, a identificar e localizar um suspeito de furtar celulares durante o show de Gusttavo Lima, no sábado (12), em Goiânia.

A ferramenta analisa imagens captadas por diversas câmeras de segurança e permite buscar pessoas ou veículos a partir de características visuais inseridas pelos agentes. O sistema cruza essas informações com os registros disponíveis e aponta ocorrências compatíveis, auxiliando na identificação de suspeitos e na reconstrução de deslocamentos.

Raphael Bezerra IA utilizada na Segurança Pública de Goiás





Enquanto o trabalho de inteligência avançava, vítimas usavam as redes sociais para relatar o que havia ocorrido na festa. Uma delas foi a influenciadora Jhenyfer Amanda, que apareceu chorando após ter um iPhone 17 Pro Max e documentos pessoais levados.

Ela afirmou que um homem se aproximou, a empurrou e retirou o aparelho. Jhenyfer também disse que procurou integrantes da organização e seguranças, mas não conseguiu o apoio que esperava. “Pagamos caríssimo pra entrar aqui pra dentro, pra ficar num lugar melhor, mais protegido”, afirmou no primeiro vídeo.

Prisão na Bahia

De acordo com a Polícia Militar de Goiás, o homem de 33 anos foi localizado e preso em Brumado, na Bahia, com o apoio da Polícia Militar baiana. Ainda segundo a corporação, ele já havia sido preso por suspeita de envolvimento em furtos semelhantes em grandes eventos, como o “Na Farra” e o “Carna Porto”.

Os policiais chegaram ao homem depois que a IA identificou um veículo associado a ele durante a apuração dos furtos ocorridos no Buteco do Gusttavo Lima, realizado no Estádio Serra Dourada.

Natural da Bahia, o suspeito foi encontrado com 32 celulares que, segundo a polícia, haviam sido furtados durante o evento. Quatro aparelhos foram localizados na primeira abordagem, enquanto os outros 28 estavam escondidos em um fundo falso no veículo.

A polícia também apreendeu um rádio comunicador. Segundo a PM, o equipamento reforça a suspeita de atuação organizada e da participação de outras pessoas no esquema criminoso.

A operação integrada foi coordenada pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) e mobilizou diferentes setores de inteligência. Participaram das diligências o Comando de Inteligência, as Agências Locais de Inteligência (ALI) do 7º e do 16º BPM, a Agência Regional de Inteligência (ARI) do 11º CRPM, a inteligência da capital (CPC/2) e equipes da Polícia Militar da Bahia.



