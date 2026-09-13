Luís Felipe Granado/iG Defesa Civil alerta para possibilidade de granizo em Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, neste domingo (13), um alerta extremo para uma tempestade forte, com possibilidade de granizo, ventos fortes e chuva intensa na capital mineira. A mensagem foi enviada por volta das 17h58 para celulares de pessoas na cidade.

O órgão orienta os moradores a tomar cuidados para evitar riscos durante a tempestade das 17h50 às 18h50, enquanto há previsão de granizo.

Ainda hoje, a Defesa Civil já havia divulgado outro alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h das 16h30 deste domingo (13) até as 08h de segunda-feira (14).

Luís Felipe Granado/iG Aviso é válido das 17h50 às 18h50





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Orientações da Defesa Civil



A recomendação da Defesa Civil é que os moradores tenham um local seguro para se abrigar caso as pedras de gelo comecem a cair.

Durante a tempestade, as pessoas devem evitar locais abertos, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos. Também é importante não ficar em lugares altos, como morros e topos de prédios.

A orientação ainda inclui ficar longe de torres de telefonia e de energia elétrica, que podem oferecer riscos durante a tempestade.

A Defesa Civil também recomenda que as pessoas não se abriguem nem estacionem veículos debaixo de árvores isoladas. Em caso de chuva de granizo, a orientação é procurar um lugar seguro e coberto para deixar o carro.





Como fica o tempo em BH

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a noite deste domingo (13) terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em Belo Horizonte. Os ventos devem soprar de leste-sudeste, com intensidade fraca a moderada.

Durante a manhã de segunda-feira (14), o céu deve ficar com muitas nuvens e ventos fracos de leste. À tarde, há possibilidade de chuva isolada, com ventos fracos de nordeste. Já à noite a previsão indica pancadas de chuva e trovoadas, com ventos fracos de leste-sudeste. A temperatura mínima fica em 18°C e a máxima em 29°C, segundo o INMET.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também prevê chuva para segunda-feira (14). Segundo o órgão, o dia deve ter céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora e trovoadas isoladas.