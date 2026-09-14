Corpo de Bombeiros Motorista caiu no rio após a batida e caminhão ficou suspenso sobre a ponte

Um motorista de caminhão, de 58 anos, caiu em um rio após bater em uma ponte, e ser arremessado para fora do veículo, entre Jataí e Serranópolis, no sudoeste de Goiás.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante a madrugada, por volta das 3h30 de domingo para segunda-feira (14). Com o impacto, a carroceria do caminhão bitrem tombou, enquanto o cavalo mecânico ficou parcialmente suspenso sobre a ponte, com a parte dianteira próxima à água.

A vítima foi resgatada por pessoas que passavam pelo local após o acidente. Quando as equipes de resgate chegaram, ele estava às margens do rio, consciente e orientado, mas apresentava um ferimento extenso na orelha direita e na cabeça.

Os bombeiros auxiliaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na avalição da vítima e no controle da hemorragia. Devido à dificuldade de acesso, o motorista precisou ser levado da margem do rio até a rodovia com o uso de cordas.

O caminhão ficou atravessado e bloqueou os sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual controla o tráfego no local.



