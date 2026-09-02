Corpo de Bombeiro Incêndio atingiu o semirreboque e consumiu parte da carga

Uma carreta carregada com leite condensado pegou fogo na manhã desta quarta-feira (2), no km 130 da GO-210, em Corumbaíba, no sudeste de Goiás. O incêndio atingiu o semirreboque e consumiu parte da carga que ficou espalhada pela rodovia.



Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, motoristas e outras pessoas que passavam pelo local conseguiram desacoplar o cavalo mecânico do compartimento de carga. A medida impediu que as chamas se espalhassem e preservou a parte dianteira do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Caldas Novas foram enviadas ao local e realizaram o combate às chamas. Segundo a corporação, a atuação também evitou que o fogo atingisse a unidade de refrigeração instalada na parte frontal do semirreboque.

Após a extinção do incêndio, os militares iniciaram o trabalho de rescaldo e adotaram medidas para reduzir o risco de novos acidentes. Parte do leite condensado escoou sobre a pista durante a ocorrência e deixou o pavimento escorregadio.

Os bombeiros informaram que aplicariam areia sobre o produto derramado e, posteriormente, fariam a lavagem da rodovia para restabelecer as condições de tráfego. A área continuava sendo monitorada na última atualização divulgada pela corporação.



