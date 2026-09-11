Divulgação Ponte na divisa entre Goiás e Mato Grosso

Quem sai de Goiás com destino a Belo Horizonte pela BR-040 passou a gastar R$ 5,90 a mais em pedágios. Desde a meia-noite desta quinta-feira (10), as tarifas cobradas nas sete praças do trecho concedido entre Cristalina (GO) e a capital mineira variam de R$ 12,10 a R$ 16,60 para carros de passeio.

Todas as praças estão localizadas em Minas Gerais. O motorista que percorre integralmente o trecho, partindo de Goiás em direção a Belo Horizonte, paga agora R$ 90,30. Antes do reajuste, o custo era de R$ 84,40. Em uma viagem de ida e volta, a despesa sobe de R$ 168,80 para R$ 180,60.

O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a decisão, o Índice de Reajustamento Tarifário foi fixado em 1,14890, correspondente a uma variação positiva de 7,68%.

O cálculo considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre janeiro de 2025 e julho de 2026.

Com o reajuste, as tarifas para carros de passeio passaram a ser as seguintes:

* Paracatu: de R$ 11,30 para R$ 12,10;

* Lagoa Grande: de R$ 11,40 para R$ 12,20;

* João Pinheiro: de R$ 11,60 para R$ 12,40;

* São Gonçalo do Abaeté: de R$ 11,40 para R$ 12,20;

* Felixlândia: de R$ 11,50 para R$ 12,30;

* Curvelo: de R$ 11,70 para R$ 12,50;

* Capim Branco: de R$ 15,50 para R$ 16,60.

A Via Cristais administra 594 quilômetros da BR-040 entre Cristalina e Belo Horizonte. A concessionária assumiu o trecho em março de 2025, por meio de um contrato de concessão com duração de 30 anos.



